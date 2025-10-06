Puno: Alcalde de Pichacani se encadena al Gore para exigir ejecución de obras en su distrito

Alcalde de Pichacani se encadena al Gore para exigir ejecución de presupuesto en su ciudad. Foto: Liubomir Fernández/La República

El alcalde de Pichacani (Puno), Sergio Carbajal, se encadenó en la fachada del Gobierno Regional para exigir la realización de obras en su distrito. En diálogo con La República, afirmó que, anteriormente, ha presentado su pedido siguiendo el trámite correspondiente y, sin embargo, no ha sido atendido.

"Tenemos muchas necesidades y requerimos proyectos de inversión pública, pero hasta ahora no hay ninguna atención. Si tomo esta medida es porque ya estamos cansados de tanta medida y desatención al distrito de Pichacani", dijo.

Asimismo, precisó que ha "agotado todos los trámites administrativos y diplomáticos". "Tenemos 4 proyectos que perseguimos y ello consta en la documentación que hemos presentado", aseguró.

Alcalde lamenta infraestructura inadecuada de centro de salud de Pichacani

Alguno de los proyectos que busca consolidar es la ejecución de la carretera de Ilave, creación de un instituto, creación de centro de salud y mayor atención a la población fronteriza.

Respecto a la creación del instituto, dijo: "Nosotros no queremos que ellos inviertan en infraestructura. Queremos que a través de un convenio nos puedan delegar las funciones para que nosotros con nuestros recursos podamos encaminar los tramites administrativos para su ejecución".

En tanto, sobre la creación de un centro de salud comentó que inicialmente se acordó que "la obra se ejecute en modalidad de concurso oferta, es decir, el diseño y ejecución en paralelo, sin embargo, hasta el momento no hay ningún avance. "El centro de salud data de una infraestructura de hace 60 años por lo menos. Es de adobe y quincha. Hemos hecho el gran esfuerzo de hacer saneamiento de estos terrenos, pero no nos dicen cuándo empezará la construcción", indicó.

Finalmente, aseguró que la ciudadanía y demás autoridades se sumarán a la lucha, pero teme que sean ignorados. "Si así tratan a una autoridad, imagínense cómo tratarán a un civil", lamentó.