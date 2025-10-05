HOYSuscripcion LR Focus

Política

Despilfarro en el Congreso: bancadas gastaron casi medio millón de soles en eventos institucionales

Se trata de 424 actividades realizadas de enero a julio de este año que generaron un gasto de  S/567 086.

De enero a julio el Congreso ha castado S/567 086 en eventos institucionales, evidenció un reportaje de Cuarto Poder. Casi medio millón de soles de las arcas del Estado para la organización de 424 actividades institucionales solicitadas por congresistas, muchas de las cuales tienen un carácter personal, simbólico o conmemorativo.

Los gastos públicos estuvieron destinados para celebrar desde aniversarios de leyes hasta sesiones fotográficas con escolares, homenajes personales, arreglos florales y ceremonias simbólicas.

Por mencionar algunos casos, el congresista Alex Paredes (Somos Perú) solicitó S/3,000 para conmemorar el segundo aniversario de una norma, además de otros pagos menores para actos similares. Por su parte, Luis Aragón (Acción Popular) pidió 300 soles para un arreglo floral con motivo del aniversario de su bancada.

En tanto, Noelia Herrera (Renovación Popular) pidió 5,850 soles para una sesión fotográfica con escolares de un colegio donde figuraba como madrina de promoción.

