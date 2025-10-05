Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente en Arequipa: recibieron atención médica y están bajo observación
El MIMP informó que el accidente vehicular ocurrió en el distrito de San Juan de Tarucani, en Arequipa, el último 4 de octubre. Además, la institución comunicó que Ana Peña Cardoza y su comitiva se encuentran estables.
- Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"
- Primer ministro, Eduardo Arana, deslegitima protestas de Generación Z y los vincula con "organización criminal"
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la titular de la institución, Ana Peña Cardoza, sufrió un accidente vehicular el último sábado 4 de octubre. El hecho ocurrió en el departamento de Arequipa, mientras que la ministra y su comitiva se trasladaban para cumplir con sus actividades programadas. "Ellos se encontraban a bordo del vehículo en el que se trasladaban", detalló la entidad ministerial.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
A través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el MIMP detalló que el hecho se registró en las inmediaciones del distrito de San Juan de Tarucani, al sur del Perú. Esto fue luego de que Peña Cardoza y su equipo de trabajo culminaran parte de sus labores de su agenda oficial.
TE RECOMENDAMOS
DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Juez Richard Concepción Carhuancho: ANC del PJ lo amonesta por presunto retraso en ejecución de sentencia
Comunicado del Ministerio de la Mujer
Ministra de la Mujer y comitiva reciben atención médica
Luego del accidente de tránsito, la ministra Ana Peña Cardoza y su comitiva recibieron atención médica de manera inmediata por parte de los profesionales de la salud.
Asimismo, asegura el comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tras las evaluaciones, la titular del MIMP y sus acompañantes se encuentran estables y bajo observación médica.
"El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país", expresó.