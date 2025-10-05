HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente en Arequipa: recibieron atención médica y están bajo observación

El MIMP informó que el accidente vehicular ocurrió en el distrito de San Juan de Tarucani, en Arequipa, el último 4 de octubre. Además, la institución comunicó que Ana Peña Cardoza y su comitiva se encuentran estables.

Ministra Ana Peña, asegura el MIMP, se encuentra estable tras accidente en el sur del país. Foto: Composición/LR
Ministra Ana Peña, asegura el MIMP, se encuentra estable tras accidente en el sur del país. Foto: Composición/LR

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la titular de la institución, Ana Peña Cardoza, sufrió un accidente vehicular el último sábado 4 de octubre. El hecho ocurrió en el departamento de Arequipa, mientras que la ministra y su comitiva se trasladaban para cumplir con sus actividades programadas. "Ellos se encontraban a bordo del vehículo en el que se trasladaban", detalló la entidad ministerial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el MIMP detalló que el hecho se registró en las inmediaciones del distrito de San Juan de Tarucani, al sur del Perú. Esto fue luego de que Peña Cardoza y su equipo de trabajo culminaran parte de sus labores de su agenda oficial.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Juez Richard Concepción Carhuancho: ANC del PJ lo amonesta por presunto retraso en ejecución de sentencia

lr.pe
Comunicado del Ministerio de la Mujer

Comunicado del Ministerio de la Mujer

Ministra de la Mujer y comitiva reciben atención médica

Luego del accidente de tránsito, la ministra Ana Peña Cardoza y su comitiva recibieron atención médica de manera inmediata por parte de los profesionales de la salud.

Asimismo, asegura el comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tras las evaluaciones, la titular del MIMP y sus acompañantes se encuentran estables y bajo observación médica.

"El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país", expresó.

Notas relacionadas
Las mujeres de mar de Perú y Chile que desafían el machismo: “Nos mandaban a la casa a cuidar a los esposos”

Las mujeres de mar de Perú y Chile que desafían el machismo: “Nos mandaban a la casa a cuidar a los esposos”

LEER MÁS
Separan del cargo a directora de la UPE Loreto, investigada por presuntos tocamientos indebidos a menor

Separan del cargo a directora de la UPE Loreto, investigada por presuntos tocamientos indebidos a menor

LEER MÁS
El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

LEER MÁS
Marcha de 'Generación Z': Así se desarrolló la quinta jornada de manifestaciones contra el Gobierno

Marcha de 'Generación Z': Así se desarrolló la quinta jornada de manifestaciones contra el Gobierno

LEER MÁS
Omar Coronel sobre los Z: “Hay un hartazgo que puede generar una manifestación más amplia”

Omar Coronel sobre los Z: “Hay un hartazgo que puede generar una manifestación más amplia”

LEER MÁS
Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

LEER MÁS
Juez Richard Concepción Carhuancho: ANC del PJ lo amonesta por presunto retraso en ejecución de sentencia

Juez Richard Concepción Carhuancho: ANC del PJ lo amonesta por presunto retraso en ejecución de sentencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025