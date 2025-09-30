Las mujeres de mar de Perú y Chile que desafían el machismo: “Nos mandaban a la casa a cuidar a los esposos”

Mujeres algueras. Jenny Pizarro es lideresa de pesca artesanal de Ica y Sara Garrido en Chile. | TNC PERU | TNC PERU

“Nos decían las locas, qué hacen esas locas ahí en el camino, esas locas basureras”. Jenny Pizarro estaba acostumbrada a escuchar estas frases cuando salía a recoger las algas que botaba el mar en el puerto San Juan de Marcona, en Ica, centro minero y de pesca artesanal.

Con la fuerza de las olas, las algas son arrastradas hasta las rocas donde las recolectoras, desde muy temprano, las envuelven y levantan sobre los hombros, en pesados bultos.

“Nosotras somos algueras porque el agua bota las algas a un determinado tamaño. Son desechos marinos. Entonces nosotras no talamos, eso está prohibido. No cortamos. Eso se reproduce solo en las praderas”.

EJEMPLO. Las recolectoras son una inspiración para otras mujeres que enfrentan discriminación. Fuente: PNUD

Jenny es la presidenta de la Federación de Integración de Mujeres Empoderadas de la Pesca Artesanal del Perú (Fimepap). Hace más de 30 años comenzó a trabajar junto a su madre y sus hermanos en la colecta de algas, aunque en ese momento eran muy pocas las mujeres que se dedicaban a esta actividad.

En 1996, cuando su hermano era el presidente de la asociación Realmar -organización de pescadores de Marcona que opera en el ámbito de la Reserva Nacional San Fernando- se distinguieron por ser la única organización que inició su trabajo con mujeres, incluyéndolas como socias.

Desde entonces ha ocupado dos veces el puesto de presidente de Realmar y ha impulsado la participación de las mujeres en la actividad de la colecta de alga; incluso logró obtener una ordenanza regional antidiscriminación sobre el trabajo de la mujer en el mar.

“Nosotros como Federación, estamos impulsando el desarrollo económico y productivo para las mujeres de la pesca artesanal, con un enfoque de género y que sus emprendimientos sean sostenibles para la sociedad, ya que esos son ingresos económicos para cada familia”.

Enfrentan el machismo

Jenny, al igual que otras mujeres algueras, sufre el machismo de parte de sus colegas hombres quienes las mandan a su casa a atender a sus esposos. “El machismo siempre está presente. Cuando nos iniciamos en este trabajo, nos botaban porque los hombres decían que nosotras solamente servíamos para cocinar, lavar, y esas cosas. Pero ellos no podían tener a veces las destrezas de las mujeres, porque no podían cortar, charquear; no podían bolear e incluso el rastrillado que se hacía de las algas más pequeñas”, recuerda.

Y como las botaban cuando sacaban más algas que ellos, Jenny decidió formalizarse junto con sus compañeras de oficio para que les dieran un documento de autorización de la Dirección Regional de la Producción de Ica.

Con la resolución en mano lograron un espacio propio para la recolección de algas, pero eso no les gustó a las organizaciones de pescadores dominadas por varones. Aun así, se mantuvieron firmes y siguieron avanzando.

La dirigencia que lidera Jenny en Realmar es inclusiva e igualitaria. Tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos.

EMPRENDEDORAS. Varias mujeres han creado negocios con actividades conexas a la pesca. Crédito: PNUD.

Pero le llegó una notificación para sacar a todas las mujeres de la actividad pesquera. No obstante, Jenny consiguió una ordenanza regional antidiscriminación, con apoyo del Ministerio de la Mujer.

Cuando Jenny inició su gestión en Realmar había más mujeres que hombres. “Eran como 30 hombres y 80 mujeres. Y todos trabajamos con equidad. Nada que tú, medio sueldo. Esa gestión no le gustó al inicio a los expresidentes, pero ahora ya se están sumando. Hemos sabido liderar en ese sentido”.

Amenazas de muerte

Pero no todo fue felicidad. Su trabajo y proyectos como dirigente casi le cuestan la vida.

Cierto día, a su casa llegó un grupo de personas que la amenazaron con armas. “Nosotros éramos una piedra en el zapato en el desarrollo de otras organizaciones grandes que nos invadieron porque nosotros trabajábamos mes por mes, y las autoridades no hicieron nada”.

Las recolectoras de Chile

Pero la discriminación contra la mujer en el sector de la pesca no solo ocurre en el Perú sino también en Chile. Sara Garrido es recolectora de algas en Bio Bio y es presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal en su país, organización que reúne a 10.000 socias y que incluye a mujeres trabajadoras de las actividades vinculadas al sector artesanal.

Ella señala que padecen de segregación, discriminación y falta de oportunidades como las pescadoras peruanas. “Tenemos respeto a los compañeros hombres, pero cuando las mujeres avanzamos, cuando las mujeres nos desarrollamos y brillamos, no sé por qué los compañeros se sienten un poco amenazados”.

La pesca artesanal en Chile es muy fuerte y hay muchas mujeres que dependen económicamente de las actividades conexas, pero no están visibilizadas.

Por ello, Sara fue impulsora de tres leyes. Dos de ellas tienen que ver con la participación de las mujeres en la toma de decisiones de las políticas públicas pesqueras, mientras que la tercera apuesta por el reconocimiento y registro de las actividades que realizan. “Hoy estamos en plena implementación para el reconocimiento y registro de las mismas”, señala.

Pero el rechazo no solo viene de los pescadores, sino también de las autoridades. Sara recuerda que el encargado regional de pesca de su país no las quiso atender. Les cerró la puerta, las tuvo esperando cinco horas y se fue. “Él decía que las mujeres no debíamos estar en el mar, sino en nuestras casas”.

Jenny, Sara y sus compañeras solo quieren el respeto de las autoridades. No se rinden y siguen buscan su desarrollo.

ALGAS. Tienen gran valor proteico y se usa en agricultura y medicina. Es desecho que arroja el mar.

Se necesita un censo

Recientemente, 30 lideresas de la pesca artesanal de diez regiones costeras del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, participaron en el encuentro Mujeres a la Mar 2025, un espacio que integró diálogo y acción colectiva. El encuentro se realizó el 23 y 24 de septiembre en Lima.

Durante las jornadas, las lideresas abordaron los desafíos que enfrentan miles de mujeres en el sector pesquero artesanal. Y como resultado de este encuentro, elaboraron de manera colectiva la primera Hoja de Ruta por la Equidad, que publicarán próximamente con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y trabajo para todas las mujeres del sector.

Entre sus principales conclusiones destacan la necesidad de identificar a las mujeres del mar a través de un censo; el impulso de espacios de diálogo que involucren a todos los actores del sector, desde organizaciones hasta autoridades; la promoción de la diversificación económica, potenciando actividades conexas como las exportaciones o la transformación de los productos hidrobiológicos; solicitar a las autoridades la mejora de la infraestructura en muelles y desembarcaderos de pesca artesanal; y participar en capacitaciones para mejorar su trabajo y sus ingresos económicos. Es momento que sus voces se hagan escuchar.

Ahora bien, las condiciones de trabajo de las mujeres del mar son precarias. Están ubicadas en puestos de trabajos inestables, mal pagados, informales y de mala calidad. A esto se suma que, debido a las diferencias en la naturaleza del trabajo en la cadena de valor de la pesca, las mujeres no gozan de un pleno reconocimiento.

Según el Censo Nacional de Pesca Artesanal (CENPAR), apenas un 14% de los pescadores artesanales registrados son mujeres. Sin embargo, este censo solo incluye a las personas ubicadas en las labores de extracción de los recursos.

Este registro excluye las labores de pre y post captura, donde las mujeres tienen una presencia significativa.

Y es que la participación de las mujeres se centra principalmente en las actividades conexas o complementarias a la pesca, como la reparación de redes, la selección y el lavado, la preparación y la venta de pescado. Estas actividades esenciales, pero menos visibles, no se registran en las estadísticas oficiales. Como resultado, las políticas y programas de desarrollo tienden a ignorar las necesidades de las mujeres.