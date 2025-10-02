HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía inicia investigación por periodistas agraviados durante marcha de 'Generación Z'

La Tercera Fiscalía Supraprovincial investiga las agresiones a periodistas en las marchas de la Generación Z en Lima. Se apunta al uso excesivo de fuerza por parte de la PNP.

El Ministerio Público investiga la represión hacia ciudadanos y periodistas durante las marchas del 20 y 21 de septiembre. Foto: La República
El Ministerio Público investiga la represión hacia ciudadanos y periodistas durante las marchas del 20 y 21 de septiembre. Foto: La República

La Fiscalía, a través de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, inició una investigación para esclarecer las agresiones sufridas por periodistas y ciudadanos durante las marchas de la denominada Generación Z por parte de la PNP. El caso se centra en los hechos ocurridos en Lima los días 20 y 21 de setiembre, cuando los agentes policiales emplearon perdigones contra quienes participaban en las protestas.

La pesquisa preliminar se dirige contra agentes policiales que resulten responsables por los presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad. Entre las víctimas identificadas se encuentran los periodistas Yahaira Pacheco y Percy Grados, de radio Exitosa, quienes fueron alcanzados por disparos mientras cumplían con su labor informativa.

PUEDES VER: Alcalde de Pataz continúa "marcha de sacrificio": va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

lr.pe

De acuerdo con las indagaciones, los efectivos hicieron un uso excesivo de la fuerza, lo que derivó en heridas en brazos, piernas y otras zonas del cuerpo de manifestantes y profesionales de prensa. Estas evidencias configuran indicios de represión arbitraria contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía dispuso el recojo de indicios balísticos y la recopilación de material audiovisual de cámaras municipales, privadas y públicas. También se incorporarán registros de fuente abierta, con el fin de reconstruir la actuación policial en los días de protesta.

PUEDES VER: Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como "resentidos" e "influenciados"

lr.pe

ANP registró ataques a más de 20 periodistas durante movilizaciones de 'Generación Z'

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reportó que más de 20 periodistas resultaron agredidos por la PNP durante las últimas movilizaciones realizadas en el centro de Lima. Entre las víctimas figuran fotoperiodistas y reporteros que documentaban los hechos en la vía pública, varios de los cuales fueron atacados pese a portar cascos, chalecos y credenciales que los identificaban como prensa.

Los testimonios recogidos revelan un patrón de violencia contra trabajadores de medios. El fotoperiodista Jhon Reyes, fotoperiodista de La República y colaborador de medios internacionales, relató que fue golpeado por los agentes policiales a pesar de que les mostraba su casco que decía 'prensa'. Por su parte, la reportera Nicole Gallardo denunció haber sufrido heridas en la rodilla y moretones tras recibir perdigones y golpes directos de efectivos policiales.

La ANP advirtió que el número de casos podría ser mayor, pues muchas agresiones no se denuncian formalmente o quedan fuera de los registros oficiales. Este contexto de hostigamiento, según alertan, pone en riesgo el derecho a la información y genera un clima de intimidación hacia quienes cubren las manifestaciones ciudadanas.

