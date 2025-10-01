HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ministro de Transportes señala que López Aliaga le pidió disculpas: "Ahora reconoce que soy buen ministro"

César Sandoval confirmó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se disculpó repetidamente tras cuestionar su gestión en torno a la controversia generada por la adquisición de los trenes Caltrain.

Sandoval indicó que el alcalde de Lima le pidió disculpas hasta en cuatro oportunidades. Foto: composición LR
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, aseguró que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le ofreció disculpas en reiteradas oportunidades luego de haberlo cuestionado públicamente por la polémica en torno a los trenes Caltrain. Según relató el titular del MTC, el cambio de tono del burgomaestre ocurrió tras una reunión en la que participaron el premier, un viceministro de Transportes, asesores del sector y el empresario Juan de Dios Olaechea. En esa cita, Olaechea planteó que las gestiones de la Municipalidad de Lima con relación a los trenes se realizaron “al revés” y deslindó responsabilidades de la cartera que dirige Sandoval.

El ministro precisó que, desde entonces, López Aliaga no mantiene coordinación alguna con el MTC sobre el caso, aunque en privado cambió de posición respecto a su gestión.

PUEDES VER: José Domingo Pérez solicitará que Rafael López Aliaga declare como testigo en juicio contra Susana Villarán

"El señor Olaechea se ha acercado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ha dicho, lo primero que ha dicho es que el señor alcalde ha hecho todas las cosas al revés y que él no está de acuerdo. Y a partir de ahí, el señor López ya no tiene ninguna coordinación con nosotros, solo sale a decir que él reconoce ahora que soy ahora buen ministro, que soy su amigo y que finalmente no debió haberme dado ese trato y que me autorizaba decirlo públicamente que me había pedido disculpas tres cuatro veces", señaló vía Exitosa.

Cabe recordar que la controversia entre el Gobierno central y la Municipalidad de Lima surgió por la compra de los trenes Caltrain, cuestionada por especialistas y organismos técnicos. Mientras que la MML defendía la operación, el MTC señaló que no cumplía con las condiciones técnicas ni con la planificación de transporte urbano para Lima y Callao, lo que generó un enfrentamiento público entre ambas instituciones.

