¿Javier Velásquez Quesquén encenderá la estrella Aprista? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Rosa María sobre los 40 heridos en marcha de Generación Z: "Revela que la PNP tiene una estrategia bastante violenta"

Rosa María Palacios criticó el trato hostil de la Policía Nacional del Perú hacia los periodistas durante las recientes manifestaciones de la 'Generación Z' contra el Gobierno.

Rosa María Palacios criticó a la PNP por su accionar contra los manifestantes en las protestas contra el Gobierno y el Congreso. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios criticó a la PNP por su accionar contra los manifestantes en las protestas contra el Gobierno y el Congreso. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió al accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las manifestaciones de la 'Generación Z' contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Las movilizaciones que se realizaron en entre el 20 y 28 de septiembre dejó más de 40 heridos, según las cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

En ese sentido, Palacios criticó a los miembros de la PNP y aseguró que ahora el trato de los efectivos policiales contra los periodistas es ha vuelto más "hostil".

"Hay que decir que el trato a los periodistas hoy en el Perú no puede ser más hostil y este fin de semana es una muestra de ello. Los principales hostigados fueron periodistas tanto el sábado como el domingo. Y el fin de semana anterior lo mismo", enfatizó.

"Hoy día La República dice que el total de heridos del fin de semana pasado y el anterior, el total de heridos ya es más de 40. 40 heridos por protestar, lo que revela que la policía tiene una estrategia bastante violenta contra los manifestantes", detalló.

Rosa María cuestiona a Eduardo Arana por accionar de PNP contra periodistas

En otro momento, Palacios criticó al primer ministro, Eduardo Arana, quien mencionó en una rueda de preguntas que no tenía conocimiento de los ataques que recibieron los periodistas durante las manifestaciones.

"Ojo, la policía el fin de semana anterior se bajó dos drones. La policía no permite que se documente lo que está pasando. Obviamente, no les conviene porque cada fin de semana van más chicos, va más gente, hay más protesta. No quieren que se documente y, por lo tanto, tienes que amenazar a la prensa, golpearla, pegarla, hostigarla, moverla", expresó.

"¿Cómo no va a saber? Sabe perfectamente. La Policía no responde, ¿no es cierto?, a su libre albedrío, responde a órdenes y las órdenes en una protesta son políticas, salen de los ministros y es el ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros el responsable político de lo que pasa en la calle, que no se lo sabe loco. Va a terminar como Otárola diciendo que él de muertes no sabe nada", acotó.

