Bomberos pagaron S/15 millones por equipos que no son los que pidieron

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) adjudicó al consorcio KPN Perú y KPN Colombia, la compra 500 equipos de Protección Respiratoria Autocontenido (EPRA), 800 máscaras y 400 cilindros de repuestos, por aproximadamente S/15 millones, el 17 de marzo de este año.

Fuentes de la propia organización bomberil proveyeron a La República documentos según los cuales la empresa ganadora de la adjudicación entregó un cilindro más pesado y de otra marca, que no fueron parte de la licitación.

Pese a las diferencias entre lo solicitado y lo adquirido, el 16 de abril la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, representado por Edwin Coraquillo Ayala, firmó contrato con el consorcio KPN Perú y KPN Colombia.

De acuerdo con el contrato, KPN Perú se comprometió con entregar los equipos de respiración, en un plazo de 120 días. Es decir, para el 16 de julio de 2025, los equipos ya debían estar internados en los almacenes de la Unidad de Logística del CGBVP, en la avenida Salaverry, en el distrito de San Isidro.

Pero la KPN Perú no cumplió con la fecha pactada y recién suministró los equipos en octubre de este año, gracias a las ampliaciones otorgadas por la Intendencia Nacional de Bomberos sin aplicarle ninguna penalidad por la tardanza, como disponen las normas. KPN Perú recibió un inaceptable trato diferente.

El equipo técnico de la CGBVP, al revisar los componentes comprados a KPN Perú, detectó que no correspondían a las especificaciones técnicas del proceso de adjudicación.

Según los requerimientos técnicos de los bomberos, los equipos de respiración (EPRA) deben estar diseñados para el uso de bomberos en incendios estructurales en interiores, los cuales deben garantizar al usuario la protección respiratoria y exposición a escenarios de alto riesgo.

Esto implicaba que el cilindro de aire, uno de los componentes más importante.

Los afectados. Con cilindros de aire más pesados, los bomberos tendrán dificultades para operan en una emergencia.

Preocupantes diferencias

A simple vista parecía que KPN Perú cumplía con las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Selección le adjudicó la adquisición por S/15 millones.

Los documentos indican que lo que realmente entregó KPN Perú a la CGBVP fueron cilindros cuyas características corresponden al Tipo 3 y no al Tipo 4 , que es lo que ofreció la empresa y por el que ganó la licitación.

La República repetida veces se comunicó con KPN Perú y no recibió respuesta. Este diario insistirá con la proveedora para que explique por qué suministró un equipo diferente al que ofreció y por el que la CGBVP pagó S/15 millones con fondos públicos.

Además, los cilindros tienen un peso de 5.05 kilogramos, cuando KPN Perú ofertó un peso no mayor a los 3.9 kilogramos.

Por si fuera poco, los cilindros estaban cubiertos con aluminio, cuando lo que necesitan los bomberos es de carbono.

Esto se comprueba con el Documento Único de Administración (DUA) , declarado por la empresa KPN Perú, con fechada del 10 de octubre de 2025.

El documento indica que KPNP Perú importó cilindros de fibra de carbono Interspiro cubierto con aluminio, y no completamente de carbono.

Además, el proveedor aseguró que los equipos bomberiles serían importados de Estados Unidos. Pero los cilindros internados en los almacenes de la Intendencia Nacional de Bomberos, son fabricados por la empresa Composite Technical Systems (CTS), de Italia. No son los cilindros DOT -SP 10915, cuya nomenclatura es exclusivamente fabricada por la compañía Luxer, en Florida, Estados Unidos.

Los bomberos solicitaron equipos de Estados Unidos, no de Italia.

El jefe de la Intendencia Nacional de Bomberos, Juan Morales Carpio, defendió la compra y precisó que KPN Perú ganó por el precio a diferencia de lo ofertado por la empresa Sekur Perú.

En regla. Carlos Malpica del CGBVP, aseguró que KPN cumplió con las características técnicas.

El concurso de precios

Estas fueron las propuestas que presentaron los principales proveedores de los equipos:

KNP Perú: S/ 11,950,568.

Sekur Perú: S/ 11,962,498.

KPN Perú ofreció un modelo de cilindro DOT Super Lihgt -HP, ultraligero, diseñado para los EPRA con un peso de 3.9 kilogramos y construido totalmente de fibra de carbono de tipo 4, sin aluminio. Con una duración de uso de 45 minutos y de vida útil 15 años.

Además, KPN ofreció un cilindro con homologación DOT - SP 10915 /T con una certificación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT siglas en inglés) que garantiza una serie de pruebas de estallido, ciclos de presión y resistencia al impacto.

Con estas descripciones KPN Perú vendió la idea al CGBVP de un cilindro tecnológicamente avanzado, ligero para reducir fatiga del bombero respaldado por una aprobación DOT –SP 10915 con tests y ensayos estrictos en los Estados Unidos. Es decir, estaban ofreciendo un cilindro de estándar estadounidense, probado al máximo nivel.

Carlos Malpica Coronado, director general de Formación del CGBVP arguyó que KPN ganó porque cumplió con la características de las bases.

Al ser consultado, porque los cilindros adquiridos eran cubiertos de aluminio y no de fibra de carbono como indican las especificaciones técnicas, Carlos Malpica alegó que ambos cilindros cumplían la misma función.

“La marca es distinta, pero el cilindro si cuenta con certificación DOT solo que no está impresa en el cilindro porque no es una obligación en país distinto a USA, por ese motivo se imprime el código USA- M 0852”, explicó Carlos Malpica.

Requerimientos técnicos de los bomberos