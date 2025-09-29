HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Alejandro Toledo: PJ pide a Costa Rica repatriar más de US$6 millones vinculados al expresidente

El juez Richard Concepción Carhuancho solicitó a las autoridades de Costa Rica el decomiso y repatriación de más de US$6,6 millones vinculados a sobornos de Odebrecht y Camargo Correa, depositados en cuentas de la empresa Ecostate Consulting S.A. en Scotiabank, como parte del caso Interoceánica.

Alejandro Toledo: PJ pide a Costa Rica repatriar más de US$6 millones vinculados al expresidente. Foto: composición LR
Alejandro Toledo: PJ pide a Costa Rica repatriar más de US$6 millones vinculados al expresidente. Foto: composición LR

El Poder Judicial, a través del juez Richard Concepción Carhuancho, pidió formalmente a Costa Rica la incautación y devolución de US$6 635 000 más los intereses generados, fondos que se encuentran en cuentas del banco Scotiabank a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A. Según la investigación, ese dinero corresponde a pagos ilícitos realizados por Odebrecht y Camargo Correa para favorecer la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El requerimiento se realizó en el marco de la cooperación internacional por el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el principio de reciprocidad. La medida busca ejecutar la sentencia derivada de un proceso de colaboración eficaz que acreditó el origen ilícito de los fondos.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

lr.pe

Según RPP, Carhuancho señaló que su pedido "ha cumplido con los requisitos legales exigidos por la normatividad procesal para tramitar el 'Exequator' para la repatriación de estos fondos decomisados".

De concretarse el decomiso, el monto sería repatriado al Estado peruano como reparación por los delitos de corrupción y lavado de activos atribuidos al expresidente Toledo, actualmente procesado en el país tras ser extraditado de Estados Unidos en 2023.

PUEDES VER: Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, apoya a 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, hay personas con derecho, con dignidad"

lr.pe

Alejandro Toledo: PJ solicita a EE.UU. ampliar extradición por caso Interoceánica Sur

El Poder Judicial del Perú ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición del expresidente Alejandro Toledo, con el objetivo de que la Fiscalía pueda continuar las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, relacionados con el caso de la Carretera Interoceánica Sur, Tramo 4.

El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido fiscal para que Toledo sea procesado y juzgado en Perú por estos cargos. Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 24 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.

La decisión judicial será remitida a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía, y se elevará el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema para que proceda según sus atribuciones.

Desde el 8 de agosto de 2024, Toledo cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses en el penal de Barbadillo por este caso. Para sustentar la solicitud de ampliación de la extradición, se presentó un requerimiento fiscal que incluye información detallada de los hechos presuntamente delictivos, una calificación jurídica precisa, la pena privativa de libertad establecida en la ley, elementos de convicción y un mandato de prisión preventiva.

Notas relacionadas
Alejandro Toledo: Poder Judicial solicita a Estados Unidos ampliar extradición por caso Interoceánica Sur

Alejandro Toledo: Poder Judicial solicita a Estados Unidos ampliar extradición por caso Interoceánica Sur

LEER MÁS
Eliane Karp se pronuncia desde Israel y descarta regresar a Perú: "No voy porque no hay justicia"

Eliane Karp se pronuncia desde Israel y descarta regresar a Perú: "No voy porque no hay justicia"

LEER MÁS
Alejandro Toledo es trasladado a clínica San Pablo: INPE asegura que se trata de una cita médica

Alejandro Toledo es trasladado a clínica San Pablo: INPE asegura que se trata de una cita médica

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

LEER MÁS
Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

LEER MÁS
Betssy Chávez: Comisión Permanente aprueba informe que propone inhabilitar por 10 años a exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez: Comisión Permanente aprueba informe que propone inhabilitar por 10 años a exministra de Pedro Castillo

LEER MÁS
Tomás Gálvez respalda pedido de congresistas de archivar denuncias constitucionales: "Hay una actuación excesiva"

Tomás Gálvez respalda pedido de congresistas de archivar denuncias constitucionales: "Hay una actuación excesiva"

LEER MÁS
Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

LEER MÁS
Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota