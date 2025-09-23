HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Política

Eliane Karp se pronuncia desde Israel y descarta regresar a Perú: "No voy porque no hay justicia"

La exprimera dama, procesada por presunto lavado de activos junto a Alejandro Toledo, aseguró que no retornará al país al considerar que no existen garantías en el sistema judicial peruano.

Eliane Karp da entrevista desde Israel. Foto: captura Willax
Eliane Karp da entrevista desde Israel. Foto: captura Willax

Eliane Karp, ex primera dama del Perú y esposa del expresidente Alejandro Toledo, dio una entrevista el medio de comunicación Willax en el que aseguró que no tiene la más mínima intención de retornar al país y señaló que no lo hará porque "la justicia no es justa". Cabe recordar que Karp ha sido objeto de diversas investigaciones judiciales en el país. En 2017, se dictó una orden de prisión preventiva en su contra por 18 meses debido a su presunta implicación en el caso Ecoteva, relacionado con el lavado de activos. A pesar de estas acusaciones, Karp ha defendido su inocencia y ha criticado el sistema judicial peruano.

"Salí de Perú en enero de 2017 para ir con mi esposo a la Universidad de Standford, teníamos contratos de trabajo en un centro muy prestigioso. No nos fugamos (...) puedo viajar tranquilamente de Estados Unidos a Israel. Yo soy israelí como todo el mundo sabe, es normal que viaje, hice aquí mis estudios de pregrado, el colegio (...) Yo no voy al Perú porque la justicia no es justicia, nunca tenemos la razón, todo es ''no'' y yo sé que hubiera tenido que ir a prisión preventiva, me la dictó un juez provisional, mismo estilo que Fujimori designaba a dedo. No iré a Perú porque la justicia está como está", señaló.

Asimismo, la exprimera dama del Perú, en defensa de su esposo, el expresidente Alejandro Toledo. Karp ha sostenido que las acusaciones contra Toledo carecen de pruebas y están influenciadas por prejuicios raciales y discriminación.

"No juzgan a una persona con pruebas, ni con hechos. Fabrican cualquier cosa y ya deciden, depende de la persona. Es un cholo lindo y bonito como marido, sano y sagrado, como tanto les gusta que yo diga eso a los periodistas. Hay un tema de racismo y discriminación. Toledo lideró la marcha de los 4 suyos y de eso no se recuperan los fujimontesinistas", refirió.

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión por Caso Ecoteva

El pasado miércoles 3 de septiembre, el expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado en el caso Ecoteva. El Poder Judicial determinó que Toledo utilizó la empresa offshore Ecoteva Consulting Group para adquirir una residencia en Las Casuarinas y una oficina en la Torre Omega, en Surco, con fondos de origen ilícito.

Actualmente, Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses en el penal de Barbadillo por recibir sobornos de Odebrecht relacionados con la construcción de la Carretera Interoceánica Sur. Tras la nueva sentencia, anunció que presentará un recurso de nulidad para intentar revertirla. Además, se le impuso el pago de una reparación civil solidaria de más de 70 millones de soles.

En cuanto a Eliane Karp y Eva Fernenbug, el juzgado determinó que, al ser reos contumaces, se reserva su juzgamiento y se reiterarán las órdenes de ubicación a nivel internacional.

