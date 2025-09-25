Juliana Oxenford critica a Santiváñez tras captura de El Monstruo: "¿por qué no se le capturó antes?"
Oxenford cuestiona al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por atribuirse la captura de 'El Monstruo' como un logro de su gestión en el Mininter.
- Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista
- Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia
En la reciente edición de 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford criticó que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, esté atribuyéndose la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', como un logro de su gestión durante su estadía en el Ministerio del Interior. Oxenford señaló que Santiváñez solo busca promover su campaña electoral con esta captura para llegar al Senado con el partido político Alianza para el Progreso (APP). Además, cuestionó que el delincuente no fuera capturado anteriormente cuando aún ocupaba el puesto dentro del Mininter.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Santiváñez ya está haciendo fiesta porque esto para su campaña electoral, y él quiere ser senador y seguramente va a postular por la Alianza para el Progreso, es lo más seguro, le sirve mucho como carta de presentación. Pero si esto realmente este seguimiento arrancó cuando Santibáñez era titular de esta cartera, ¿por qué no se le capturó antes? Porque no es que a él lo agarraron escapándose por una frontera de manera irregular, lo encontraron en el departamento donde vivía con su novia", indicó.