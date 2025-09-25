HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
Política

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Manifestantes peruanos en Nueva York denunciaron la represión con pancartas y cánticos, exigiendo justicia por los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte.

Protesta ciudadana ocurrio a las afueras del Consulado de Perú en Nueva York | Composición: LR.
Protesta ciudadana ocurrio a las afueras del Consulado de Perú en Nueva York | Composición: LR.

Segundo día de repudio popular en el extranjero. Un grupo de ciudadanos peruanos fue registrado protestando frente al Consulado General del Perú en Nueva York contra Dina Boluarte, quien se hospeda en esta sede diplomática durante su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los manifestantes cuestionaron a la jefa de Estado por las muertes ocurridas durante la represión policial en las protestas contra su gobierno entre 2022 y 2023.

“Dina asesina, el pueblo te repudia. (…) Y va a caer, la asesina va a caer”, corearon los asistentes a la protesta. También exigieron la restitución de Pedro Castillo como presidente de la República con otro cántico: “Dina a la cárcel, Castillo a Palacio”, entonado frente al edificio diplomático.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Tan solo un día antes, los ciudadanos protestaron a las afueras de la sede de la ONU contra la mandataria. En esta ocasión, las pancartas sostenidas por los manifestantes replicaban las consignas expresadas horas antes contra Boluarte. Entre ellas, mensajes que pedían “fin al fascismo en el Perú” y la libertad de Pedro Castillo —encarcelado preventivamente tras el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022—, además de la ya recurrente presencia de la bandera pirata de los mugiwaras, símbolo tomado del anime One Piece que se ha extendido en distintas protestas alrededor del mundo.

De esta manera, Boluarte cierra su gira por Estados Unidos sumando nuevos episodios de rechazo ciudadano. En ocasiones anteriores, ya había enfrentado manifestaciones similares en países como Italia y Suiza.

PUEDES VER: "La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

