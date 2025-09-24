Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía sustenta acusación contra exalcaldesa de Lima en segunda fecha de juicio oral

Durante la primera fecha de juicio oral en su contra, la exalcaldesa Susana Villarán admitió que recibió una “suma importante” de dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas electorales, aunque aseguró que desconocía que esos fondos provinieran de actos ilícitos. Durante la audiencia, Villarán rechazó ser corrupta, alegando que los aportes no se vincularon a contratos o favores políticos, y afirmó que seguiría demostrando su inocencia en el juicio, donde la Fiscalía solicita una pena de 29 años de prisión.

