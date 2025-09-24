Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía sustenta acusación contra exalcaldesa de Lima en segunda fecha de juicio oral
Continúa hoy el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS. La Fiscalía presentará los alegatos que respaldan la acusación en su contra.
Hoy 24 de septiembre continúa el juicio oral en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien, presuntamente, habría recibido aportaciones ilícitas de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales. La Fiscalía presentará los alegatos que sustentan la acusación en contra de Villarán.
Empieza juicio oral contra Susana Villarán: Fiscalía presentará sus alegatos
Inicia la segunda audiencia de juicio oral en contra de Susana Villarán en torno al caso Odebrecht. El fiscal José Domingo Pérez tendrá un lapso de 3 horas para presentar los alegatos de la acusación en contra de la exalcaldesa de Lima.
Susana Villarán aceptó que Odebrecht le entregó una "suma importante" de dinero
Durante la primera fecha de juicio oral en su contra, la exalcaldesa Susana Villarán admitió que recibió una “suma importante” de dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas electorales, aunque aseguró que desconocía que esos fondos provinieran de actos ilícitos. Durante la audiencia, Villarán rechazó ser corrupta, alegando que los aportes no se vincularon a contratos o favores políticos, y afirmó que seguiría demostrando su inocencia en el juicio, donde la Fiscalía solicita una pena de 29 años de prisión.
