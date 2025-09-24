HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

No es la primera vez que ocurren protestas contra Dina Boluarte en el extranjero. Anteriormente, ciudadanos peruanos se manifestaron en contra de la mandataria en países como Suiza e Italia.

Ciudadanos peruanos protestaron contra Dina Boluarte en Nueva York | Composición: LR.
Ciudadanos peruanos protestaron contra Dina Boluarte en Nueva York | Composición: LR.

El repudio nacional se hace sentir en distintos lugares del mundo. Ciudadanos peruanos residentes en Nueva York se congregaron frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para protestar contra la presencia de la presidenta Dina Boluarte en la Asamblea General de dicha organización internacional. Los manifestantes recordaron que Boluarte está siendo investigada por las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno entre 2022 y 2023.

“(…) Estamos aquí por la participación de esta asesina. Más de 80 hermanos han sido asesinados en su gobierno”, expresó una de las manifestantes, quien luego entonó junto al grupo la consigna: “Dina asesina, el pueblo te repudia”. La misma ciudadana también resaltó las recientes marchas de la denominada “Generación Z”, convocadas contra Boluarte y el Congreso: “Estamos en contra del fascismo. En el Perú existe un movimiento de jóvenes que está luchando para liberar al país de este gobierno fascista”, señaló.

Los asistentes a la protesta portaban pancartas con fotografías de las víctimas de la represión policial registrada durante las movilizaciones contra el actual gobierno. En las imágenes también se observó la bandera de los Mugiwaras, un símbolo tomado del anime One Piece que ha sido incorporado en diversas protestas contra autoridades en distintas partes del mundo. Asimismo, la manifestante que tomó la palabra afirmó que también exigían la libertad de Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Este tipo de protestas contra Boluarte ya se han registrado anteriormente en el extranjero. Movilizaciones similares han tenido lugar en países como Suiza e Italia.

Dina Boluarte se victimiza durante conferencia en la ONU

Dina Boluarte viajó a Nueva York para asistir al evento por el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizado por la ONU. Durante su intervención, la jefa de Estado se presentó como víctima de lo que calificó como “informaciones falsas” y de una supuesta “ideología de odio” que, según ella, busca desacreditarla.

En su discurso, Boluarte sostuvo que el Perú considera indispensable una ONU fortalecida, adaptada a los tiempos actuales, capaz de enfrentar la propagación de discursos de odio y la desinformación. Según dijo, estos males han provocado graves consecuencias para la humanidad y continúan afectándola.

Finalmente, pese a las críticas que pesan sobre su gestión y la discusión en torno a su legitimidad, la mandataria insistió en la urgencia de reformar el sistema multilateral. Aseguró que, sin cambios profundos, la organización perderá vigencia y representatividad, poniendo en riesgo uno de los principales mecanismos que garantizan la estabilidad internacional. En ese marco, expresó el respaldo del Perú a la iniciativa denominada “ONU 80”.

