Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

Steven Villanueva Tomas se dedicaba a transportar droga. Saúl Villanueva Tomas fue extraditado de España. Foto: composición LR | Miss Bolivia | José Alberto García Nazario | Jade Chabela Callaú | Vraem

Steven Villanueva Tomas se dedicaba a transportar droga. Saúl Villanueva Tomas fue extraditado de España. Foto: composición LR | Miss Bolivia | José Alberto García Nazario | Jade Chabela Callaú | Vraem

Conforme las autoridades antinarcóticos de Argentina siguen la pista de la avioneta que tuvo que aterrizar forzosamente cuando pretendía contrabandear un cargamento de cocaína con destino a Buenos Aires, siguen apareciendo más peruanos implicados con una organización criminal cuya dimensión todavía se desconoce.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Después de identificar al peruano José García Nazario como el propietario del alijo de 359 kilos de droga acondicionada en la aeronave intervenida, la policía antidrogas argentina determinó que Saúl Villanueva Echevarría y sus hijos Steven Villanueva Tomas y Saúl Villanueva Tomas, son los dueños del Cessna 210 con matrícula boliviana.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Los agentes llegaron a dicha conclusión porque intervinieron las comunicaciones telefónicas de José García Nazario y encontraron que mantuvo contacto con los Villanueva.

Dueños. La avioneta con cocaína fue comprada por los Villanueva en 2023. Foto: difusión

PUEDES VER: Peruano buscado por narcotráfico en Argentina huyó y regresó a Lima

Como resultado, la justicia argentina ordenó la captura de Saúl Villanueva Echevarría y de sus hijos Steven y Saúl Villanueva. El progenitor evadió el cerco, pero Steven Villanueva Tomas fue ubicado y detenido. Su hermano Saúl Villanueva Tomas se encontraba en Barcelona, España, por lo que fue extraditado a Argentina.

El caso se inició el 22 de enero de este año cuando el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao tuvo que aterrizar en una zona de Entre Ríos al quedar sin combustible. Estaba acompañado de su pareja, la boliviana Jade Callaú Barriga.

En el curso de las indagaciones para establecer al dueño de la droga, surgió el nombre del peruano José García Nazario, cuya fachada en Buenos Aires era la de taxista. Mientras evolucionaban las indagaciones policiales, regresó al Perú dos veces. Pero después del último operativo en Buenos Aires en la primera semana de este mes, retornó a Lima el 11 de septiembre, y no ha vuelto a salir.

Progenitor. Saúl Villanueva Echevarría, nacido en Morocha (Junín), está prófugo. Foto: difusión

Natural de Morococha, provincia de Yauli (Junín), donde nació el 28 de marzo de 1963, Saúl Villanueva Echevarría según su movimiento migratorio partió por primera vez a Argentina el siete de septiembre de 2008. Curiosamente, registra haber retornado de dicho país el 15 de abril de este año, pero las autoridades argentinas han detectado su presencia después de esa fecha, por lo que es probable que haya usado documentos falsos.

Su hijo Saúl Villanueva Tomas, nacido en el distrito limeño de Comas el 18 de agosto de 1984, abandonó el Perú el ocho de julio de 2024 con destino a España, donde fue detenido como parte de la operación antidrogas.

Su hermano Steven Villanueva no aparece registrado en la Reniec, pero este diario accedió a fotografías familiares de los Villanueva en las que aparece como piloto. Sería el dueño del simulador de vuelo que los agentes antinarcóticos encontraron en una de las intervenciones. Los agentes antinarcóticos argentinos no descartan que Saúl Villanueva Tomas se haya dedicado a transportar droga desde Beni, Bolivia, hasta Entre Corrientes, Argentina.

Siguiendo el origen de la avioneta, se determinó que los Villanueva la adquirieron mediante una operación simulada a la empresa Transportes El Nacional, en junio de 2023. Sospechosamente, los Villanueva pagaron US$13 mil cuando el valor en el mercado de la aeronave es de US$100 mil. Según los registros, los compradores consignaron como dirección el aeródromo de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. La policía verificación que la información era falsa.

Por esas fechas, coincidentemente, Steven Villanueva Tomas se inscribió una licencia aeronáutica como piloto privado, desde el 29 de agosto de 2023. Mientras que hermano mayor Saúl, había declarado residir en Argentina con una domicilio inexistente, cuando en realidad se encontraba en Barcelona, España.

Es decir, los Villanueva montaron el transporte aéreo de la droga, cuyo propietario era el José García Nazario. La policía bonaerense le siguió los pasos y encontró a más peruanos.

La Dirandro recibe alerta de Buenos Aires