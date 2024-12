Consejo de Ministros aprueba resoluciones para extraditar a Eliane Karp desde Israel

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó que se aprobaron 13 resoluciones supremas de extradición, entre ellas la extradición de Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, desde Israel. Durante la conferencia de prensa de la PCM, Arana informó que si bien no existe un tratado directo con el Estado judío sobre temas de extradición, solicitarán que se aplique el principio internacional de reciprocidad.

"Se han aprobado, el día de hoy en el Consejo de Ministros,13 resoluciones supremas de extradición. Tal vez las dos más importantes están referidas a la extradición de Eliane Chantal Karp de Toledo y del señor Avi Dan On (exjefe de seguridad del exmandatario Alejandro Toledo)", informó el ministro.

El titular del Minjus recalcó que las resoluciones fueron aprobadas con el propósito de solicitar la extradición de Karp y Dan On, ya que fueron solicitadas por el Poder Judicial y son personas procesadas por lavado de activos. No obstante, reconoció que no existe un acuerdo con Israel, apelarán a dos razones.

"Si bien no existe un tratado directo con el Estado de Israel, el argumento que estamos esbozando desde el Ejecutivo es relacionado con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción firmada por nuestro país y por Israel. Y, en segundo lugar, estamos solicitando que se aplique el principio internacional de reciprocidad", acotó.