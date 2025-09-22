Morgan Quero: Minedu gastó más de S/ 9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

El programa dominical Cuarto Poder reveló un detallado informe sobre los gastos registrados en el despacho del ministro de Educación, Morgan Quero, uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta Dina Boluarte. La investigación muestra que, desde su llegada al cargo en abril de 2024, se realizaron adquisiciones insólitas con dinero de la caja chica del ministerio. En suma, los gastos destinados a estas adquisiciones menores superan los 9000 soles.

Según el reportaje, una de las compras más recurrentes en la oficina de Quero ha sido la de prendas de vestir. Apenas días después de asumir funciones, se adquirieron camisas y polos con dinero estatal. La práctica se repitió en varias oportunidades a lo largo del año, incluso en diciembre, cuando se destinaron casi 900 soles para la compra de camisas y blusas. También se sumaron chalecos, casacas y hasta una camisa atlética, todo bajo justificación oficial de “uso en actos protocolares”.

El despacho ministerial no solo financió ropa, sino también servicios de lavandería y artículos de cuidado personal, como vaporizadores para alisar camisas o toallas adquiridas con recursos públicos. En algunos casos, incluso el lavado del fajín ministerial fue cubierto con la caja chica, a pesar de que esta herramienta está diseñada exclusivamente para gastos menores e imprevistos.

La investigación periodística también expone los antojos culinarios en la oficina de Quero. Solo en abril de este año se destinaron más de 400 soles a la compra de galletas, gasto que se repitió a lo largo de los meses. En total, el Ministerio de Educación desembolsó dinero público para adquirir 3094 paquetes de galletas, además de café, gaseosas, frutos secos, aceite de oliva y hasta flor de Jamaica. El monto total de estos consumos supera los 8300 soles.

Estos insumos requerían además menaje: platos, cubiertos, vasos y jarras también fueron adquiridos con dinero de la caja chica. Asimismo, se reportó un gasto elevado en papel higiénico y toallitas húmedas que representó un consumo de varios miles de soles. Estas compras normalmente corresponden a otras áreas administrativas y no al despacho de un ministro.

Morgan Quero asegura que compra de insumos son por cuestiones protocolares

En su descargo, el Ministerio de Educación indicó que las compras de vestimenta se enmarcan en la dotación protocolar para actos oficiales, mientras que los insumos alimenticios habrían servido para atender reuniones en el despacho. Sin embargo, los comprobantes obtenidos por Cuarto Poder detallan que varias adquisiciones se realizaron directamente para el ministro Quero.

Consultada por el dominical, la especialista en Derecho Administrativo, Cecilia Ruiz, cuestionó la pertinencia de estos desembolsos, subrayando que la caja chica debe usarse para imprevistos estrictamente necesarios. “Todas las cajas chicas que se utilizan en el Estado peruano tienen dos características: en principio, son gastos imprevistos; para gastos que no podemos planificar y, en segundo punto, es recurso público y, por ende, son gastos que tienen que ser absolutamente necesarios, señaló.