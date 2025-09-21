Amenazan de muerte a testigo en el caso de Víctor Zanabria: revelan audio con intimidaciones

Bajo amenaza. El dominical Panorama difundió un audio con la intimidación dirigida al oficial PNP Osmar Fabián, quien sería un testigo clave en el caso que involucra al suspendido comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, en presuntos actos de corrupción. En la grabación se escucha a un desconocido amenazando a Fabián, advirtiéndole que, si declara en contra de Zanabria, podría sufrir consecuencias mortales.

“(…) No te voy a estar enseñando las cosas. Supongo que ya entiendes el mensaje. Al hombre lo tienen informado de todo. Por eso te aviso con tiempo, para que te evites problemas (…). Además, tú ya eres mayor y lo sabes. Es fácil invitar a alguien al retiro… ¿Me entiendes, no? No te preocupes, la Fiscalía está al tanto de todo. Sé inteligente. (…) Bueno, hijo, ya tú verás. Ahora es más fácil silenciar a alguien que pedir las cosas de manera formal”, se escucha en la transcripción difundida por el programa periodístico.

Durante la llamada, Fabián se muestra confundido frente a las presiones ejercidas por el supuesto intermediario anónimo, quien deja entrever que podrían atentar contra su vida si decide declarar ante el Ministerio Público en el marco de las investigaciones si es que declaran en contra "del número 1", en clara referencia a Zanabria.

Zanabria fue suspendido de su cargo como comandante general de la PNP por disposición de la Corte Superior de Arequipa. Sin embargo, continúa afrontando diversas investigaciones por corrupción. La amenaza a Fabián surge en medio de una nueva acusación que señala a Zanabria por presuntas irregularidades durante su gestión como jefe de la Dirección de Educación de la Policía, donde habría diseñado cursos para que fueran dictados por personas de su entorno y así obtener beneficios económicos. Además, se le atribuye haber manipulado un proceso de contratación y haber obligado a efectivos policiales a realizar trabajos de albañilería en el centro policial de Arequipa.