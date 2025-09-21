Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

La Policía Nacional del Perú ha iniciado con la represión contra los manifestantes que se han reunido en el Centro de Lima por segundo día consecutivo para protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Cerca de la sede del Ministerio Público y a pocos minutos de las 7:00 p.m., se registraron las primeras bombas lacrimógenas lanzadas por la PNP, con la finalidad de busca alejar a los jóvenes participantes de la denominada 'Marcha de la Generación Z'.

Durante el primer día de manifestación, en total y hasta la medianoche, se confirmaron 14 heridos y ningún fallecido, todos por perdigones y bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo y policontusos producto de la represión policial. Entre los afectados, se identificó a cinco periodistas que sufrieron ataques por parte de la policía.

Noticia en desarrollo...