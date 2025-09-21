HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino
Política

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

Pablo Sánchez asume para proceder a la transferencia del cargo con Delia Espinoza. Este lunes en Junta de Fiscales Supremos se define el nuevo fiscal de la Nación.

Mediante la resolución N. ° 2956-2025-MP-FN de la Fiscalía de la Nación se ha designado al abogado Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza. La decisión se da al ser el fiscal supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos.

Noticia en desarrollo...

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

