La JNJ se divide sobre la vacancia de su presidente, Gino Ríos

Una semana después que se difundió que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio tiene una sentencia por violencia contra la mujer, el consejero se mantiene en su cargo con el respaldo del defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial que lo eligió para el cargo, Josué Gutiérrez.

También tiene el apoyo de la alianza gobernante integrada por Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y otros partidos políticos con representación en el parlamento, que lo necesitan para controlar el sistema judicial, en especial, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Es un expediente que ya no está en giro, es una sentencia que ya no está vigente, o sea, ya se resolvió (…) Eso es del 2011, con una legislación que ni la misma ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia la aborda”, declaró Gutiérrez en un intento de restar importancia a la violencia que Ríos Patio ejerció sobre su ex esposa Obdulia Gildemeister Ducato.

Violencia psicológica

Gino Ríos tiene el apoyo de las fuerzas políticas que controlan el Congreso, pese a las denuncias por violencia a la mujer

“Los hechos ocurrieron en 2004 y la sentencia fue en 2011. La figura penal de violencia contra la mujer recién fue incorporada en 2015. En mi caso se aplicó la figura no delictiva de violencia familiar, por tanto, no se me puede aplicar retroactivamente una norma que no existía”, ha respondido Ríos Patio.

El presidente de la JNJ ha dicho que no va a renunciar y que su permanencia demostrará que la institución sabe resolver con objetividad. Pese a todo, se ha iniciado una indagación interna para tomar una decisión. Con este objetivo, la vicepresidente de la JNJ, María Teresa Cabrera ha solicitado al Poder Judicial una copia del expediente del caso de divorcio de Ríos Patio para conocer todos los detalles.

El 9 de junio de 2007, Obdulia Gildemeister ratificó en la Comisaría de La Molina su denuncia por violencia sicológica: “Me dijo que si no renunciaba él me iba a desgraciar y también iba a desgraciar a mis hijos. También me dijo que él no se iba a morir hasta no verme muerta primero a mí, y que no iba a parar de sus amenazas hasta meterme presa y dejarme en la cárcel de por vida”, afirmó la ex esposa de Ríos. El Poder Judicial resolvió el divorcio por causal de violencia contra su esposa.

Tres a tres

El pleno de la JNJ divide sus opiniones sobre la situación de Gino Ríos

Según ha trascendido, al interior de la Junta no hay claridad ni unanimidad sobre cómo resolver la situación de Ríos Patio. La vicepresidenta María Teresa Cabrera y los consejeros Víctor Chanduví y Jaime de la Puente respaldan la permanencia de Gino Ríos al frente de la Junta. En tanto, los consejeros Francisco Távara Córdova, Cayo Galindo Sandoval y Germán Serkovic Gonzalez se han expresado a favor de su salida de la institución por un tema ético y moral.

La junta seguirá evaluando la situación en cuanto reciban toda la documentación del Poder Judicial, la primera semana de agosto. Se requiere mayoría simple para declarar la vacancia de Gino Ríos, quien al ser parte interesada no vota. De mantenerse el empate, tampoco habría forma de resolver y eso también favorece al actual presidente de la Junta que se encarga de seleccionar, nombrar, vigilar y controlar a los jueces y fiscales de todo el país.

Gino Ríos espera que con el paso del tiempo disminuya la presión ciudadana sobre la Junta y con eso cambiar la actual tendencia que permita que su caso se archive.

Concurso para seleccionar nuevos fiscales

En tanto, la Junta sigue adelante con el proceso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza por negarse a reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. Además, continúa con el concurso público para nombrar nuevos fiscales supremos titulares, pese a que en este momento no hay vacantes.

Se podrían generar nuevas vacantes si el Congreso inhabilita a los actuales fiscales supremos titulares. La JNJ y Gino Ríos parecen estar preparándose para esa eventualidad que tiene intereses políticos.

Un caso de plagio

En junio del 2003, el abogado Roberto Pereira envió una carta al Comité Editorial del CAL, en la que expresó su malestar por un supuesto plagio de Gino Ríos, en uno de sus artículos. Pereira indicó que entre las páginas 91 al 122 del artículo de autoría de Patio Ríos “La Aplicación del Principio Nom Bis In Idem (sic) en el Derecho Penal y Disciplinario” se copiaron textos de un artículo de una obra colectiva: “La Potestad sancionadora de la administración y el procedimiento administrativo sancionador en la Ley ° 27444”.