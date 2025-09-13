Carlincatura retrata la impunidad: investigados controlan a la entidad que nombra jueces y fiscales

La Carlincatura de hoy sábado 13 de septiembre. pone en evidencia cómo la impunidad se ha vuelto parte del día a día político. Carlin pone en evidencia la paradoja de que autoridades cuestionadas, con denuncias e investigaciones en curso, sean las encargadas de decidir sobre la permanencia y el futuro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución que precisamente debe velar por la idoneidad de jueces y fiscales en el país.

