Carlincatura retrata la impunidad: investigados controlan a la entidad que nombra jueces y fiscales
Carlincatura de hoy expone la contradicción de un sistema en el que quienes cargan con prontuarios y cuestionamientos éticos buscan someter a la JNJ, la entidad que garantiza la independencia judicial y nombra a jueces y fiscales.
La Carlincatura de hoy sábado 13 de septiembre. pone en evidencia cómo la impunidad se ha vuelto parte del día a día político. Carlin pone en evidencia la paradoja de que autoridades cuestionadas, con denuncias e investigaciones en curso, sean las encargadas de decidir sobre la permanencia y el futuro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución que precisamente debe velar por la idoneidad de jueces y fiscales en el país.
