Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Carlincatura retrata la impunidad: investigados controlan a la entidad que nombra jueces y fiscales

Carlincatura de hoy expone la contradicción de un sistema en el que quienes cargan con prontuarios y cuestionamientos éticos buscan someter a la JNJ, la entidad que garantiza la independencia judicial y nombra a jueces y fiscales.

Carlincatura de hoy 13 de septiembre.
Carlincatura de hoy 13 de septiembre.

La Carlincatura de hoy sábado 13 de septiembre. pone en evidencia cómo la impunidad se ha vuelto parte del día a día político. Carlin pone en evidencia la paradoja de que autoridades cuestionadas, con denuncias e investigaciones en curso, sean las encargadas de decidir sobre la permanencia y el futuro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución que precisamente debe velar por la idoneidad de jueces y fiscales en el país.

