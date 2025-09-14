¿Continúa la mamadera?: Carlincatura satiriza quiénes estarían detrás de la promulgación de una norma con beneficios tributarios

La Carlincatura de hoy, domingo 14 de septiembre, satiriza la promulgación de una ley que beneficiaría tributariamente a un sector de trabajo del Perú y a quiénes estarían detrás de ella. El caricaturista grafica a una bebé adulto siendo paseado en su coche por una señora en el parque, mientras este sujeta una mamadera.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial