Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
¿Continúa la mamadera?: Carlincatura satiriza quiénes estarían detrás de la promulgación de una norma con beneficios tributarios

El caricaturista ironiza a un bebé adulto siendo paseado por una señora en el parque, mientras sujeta una mamadera.

Carlicantura del día, domingo 14 de septiembre. Foto: Composición/LR
Carlicantura del día, domingo 14 de septiembre. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 14 de septiembre, satiriza la promulgación de una ley que beneficiaría tributariamente a un sector de trabajo del Perú y a quiénes estarían detrás de ella. El caricaturista grafica a una bebé adulto siendo paseado en su coche por una señora en el parque, mientras este sujeta una mamadera.

Caricatura política de Carlincatura del 14 de septiembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 14 de septiembre de 2025

