¿Continúa la mamadera?: Carlincatura satiriza quiénes estarían detrás de la promulgación de una norma con beneficios tributarios
El caricaturista ironiza a un bebé adulto siendo paseado por una señora en el parque, mientras sujeta una mamadera.
- Oficializan norma que permite a congresistas hacer campaña política en semana de representación
- Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"
Carlicantura del día, domingo 14 de septiembre. Foto: Composición/LR
La Carlincatura de hoy, domingo 14 de septiembre, satiriza la promulgación de una ley que beneficiaría tributariamente a un sector de trabajo del Perú y a quiénes estarían detrás de ella. El caricaturista grafica a una bebé adulto siendo paseado en su coche por una señora en el parque, mientras este sujeta una mamadera.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Inteligencia Artificial
Caricatura política de Carlincatura del 14 de septiembre de 2025