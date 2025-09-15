Tras permanecer más de 24 años en la clandestinidad, el 10 de septiembre último, fue detenida la abogada Flor de María Enma Maita Luna, la célebre fiscal especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Además, fue la fiscal ad hoc en la mega investigación a la principal organización de traficantes de cocaína en los años 90 en el Perú, el clan “Los Norteños” de los hermanos López Paredes, lo que le dio fama y prestigio nacional e internacional.

Luego de su detención, en una audiencia judicial ante el juez supremo de investigación preparatoria Edhin Campos Barranzuela, Maita Luna, actualmente de 70 años, declaró que durante todos estos años permaneció en su casa, sin ocultarse, y que siempre esperó que la policía fuera a detenerla, pero que nunca fueron por ella. Además, negó haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos y el SIN

La señora Fiscal

Ex fiscal antidrogas Flor de María Maita Luna en audiencia judicial

En los años ‘90 del siglo XX, Flor de María Maita era una super fiscal. Una de las más importantes integrantes de la red de fiscales ad hoc de Blanca Nélida Colán. Además, como fiscal especializada en tráfico ilícito de drogas formaba parte de la red de magistrados que “coordinaba” el ex juez supremo, “El Chino” Alejandro Rodríguez Medrano.

Tras caer el régimen y la renuncia de Colán al Ministerio Público, Maita Luna cerró su despacho y no volvió a ser vista, hasta ahora. Desapareció sin dejar un rastro que permitiera ubicarla. En los pasillos del Ministerio Público se decía que salió del país con documentos oficiales pero bajo una identidad distinta para no ser ubicada por la policía peruana, ni por Interpol. Pese a todo, desde la clandestinidad presentó abogados y ejerció su defensa pero sin presentarse físicamente. Sabía que de hacerlo sería enviada a prisión.

El 5 de julio de 2002, el Poder Judicial emitió órdenes de búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional e internacional en su contra. Desde el 2005 tenía la condición de reo contumaz en sus procesos, como presunta integrante de la red de magistrados del régimen Fujimori-Montesinos. Una condición jurídica que impide que los procesos en su contra prescriban.

La red fujimori-Montesinos

Ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos

Flor de María Maita es referida en todos los procesos que se siguió a los jueces y fiscales que apoyaron al régimen Fujimori-Montesinos. De acuerdo con la fiscalía, la ex fiscal antidrogas y otros jueces y fiscales “integraron una organización delictiva creada y dirigida por el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres, para lo cual colaboraron en la ejecución de sucesivos actos de corrupción relacionados con temas judiciales de especial interés para el régimen de Alberto Fujimori, con el objetivo de sostener su gobierno y contribuir a su re-reelección el año 2000"

“Algunos de los jueces y fiscales que fueron parte de dicha organización recibieron en forma periódica sumas de dinero de las arcas del Estado, de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional que manejaba Vladimiro Montesinos”, subraya la acusación fiscal.

Igualmente se determinó que Montesinos convocaba a los magistrados de su confianza para darles indicaciones de cómo debían resolver los procesos de su interés y otras veces para redactar las resoluciones. En otras circunstancias enviaba a los despachos judiciales y fiscales los proyectos de resolución, que después de ser revisados eran devueltos al SIN para verificar que el original figuraba en el respectivo expediente.



Pagos en el SIN

Matilde Pinchi Pinchi, ex colaboradora de Vladimiro Montesinos

Contra la ex fiscal Maita Luna hay dos pruebas en concreto. La declaración de la ex asistente de Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi y la copia de un documento, con su letra, que ella había enviado al SIN por fax para reclamar un dinero faltante en su pago mensual. La ex fiscal niega ambos eventos.

Pinchi Pinchi declaró que Maita Luna y otras fiscales recibían 2,500 soles mensuales desde el año 1998. “A la señora Mayta Luna se le entregaba dinero, pues yo chequeaba los recibos”, afirmó. Agregó la vio en el SIN conversando con Montesinos en varias ocasiones. La ex fiscal antidrogas deberá responder sobre estos cargos, en el juicio que ha sido programado para iniciar el próximo 29 de septiembre, en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

En su audiencia en el juzgado de investigación preparatoria, negó haber enviando algún documento por fax al SIN. Además, afirmó que hasta ahora la fiscalía no ha precisado el proceso en el que supuestamente favoreció o beneficio a alguien. Luego de escuchar la acusación de la fiscal suprema adjunta Alejandra Cárdenas, el juez Edhin Campos impuso nueve meses de detención a MaIta Luna para que comparezca al juicio, en el cual podría recibir una pena de hasta nueve años de prisión.