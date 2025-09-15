HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ministro de Salud busca desacreditar audio de Arana y Santiváñez: “Podrían ser inteligencia artificial”

En la grabación, el ministro Juan Santiváñez pide al premier Eduardo Arana el traslado de un policía condenado por integrar la banda Los Pulpos. Frente a ello, el ministro de Salud buscó restar validez al audio y sostuvo que "podría ser inteligencia artificial".

Ministro de Salud resta importancia a audio que comprometería a Santiváñez y Arana. Foto: composición LR
El ministro de Salud, César Vásquez, intentó desacreditar el audio revelado por Panorama que comprometen al primer ministro Eduardo Arana y al actual titular de Justicia, Juan Santiváñez. Vásquez usó el argumento de que se podría tratar de una inteligencia artificial que haya imitado las voces de los ministros y que habría que ser verificado.

"Los audios ahora con inteligencia artificial uno tiene que estar bien seguro de que sean originales (...) yo no digo que lo sea, pero he visto algunas publicaciones que yo he creído que eran algunas personas pero al final me entero que eran inteligencia artificial (...) que se investigue bien todo y que se haga de manera objetiva", señaló.

Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

Asimismo, el titular de Salud se refirió a la moción de censura contra el premier Eduardo Arana, impulsada por la parlamentaria Ruth Luque, quien viene recolectando firmas y minimizó el hecho. "El grupo al que representa la congresista todo lo ve censura, seguramente ya deben tener varias mociones preparadas", comentó Vásquez en tono despectivo.

Es importante mencionar que en el audio difundido, Santiváñez solicita al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, que gestione el traslado de Miguel Marcelo Salirrosas, un expolicía condenado y que formaba parte de la organización criminal 'Los Pulpos', a un pabellón con mejores condiciones en el penal El Milagro de Trujillo. Cabe resaltar que la conversación fue captada al interior de la oficina ministerial, lo que probaría que Santiváñez usaba su despacho como bufete particular.

Fiscales implican a 127 policías con organizaciones del narcotráfico

Audio difundido comprometería a Juan Santiváñez y Eduardo Arana

Juan José Santiváñez habría recurrido a su influencia y poder en la política para poder favorecer a Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo', un ex policía sentenciado por el delito de organización criminal relacionada a 'Los Pulpos'.

De acuerdo con el audio filtrado, Santiváñez se comunicó con el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, con el fin de obtener un beneficio para su defendido: el traslado a un pabellón distinto dentro del penal. En la grabación se escucha supuestamente a Santiváñez señalar: "Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo”.

Ante esto, la voz que pertenecería a Arana responde de inmediato y dando muestras de estar a disposición: "Lo veo ahorita. Lo veo ahorita". Este diálogo evidenciaría la intención de Santiváñez de influir en el sistema penitenciario para asegurar un trato más favorable a su cliente.

