Elecciones regionales y municipales 2026: Este 17 de enero vence plazo para inscripción de alianzas electorales

La elecciones regionales y municipales 2026 se desarrollarán el próximo 4 de octubre. Foto: difusión

El próximo 17 de enero es el último día para que los partidos y movimientos regionales presenten la solicitud formal de alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, según el calendario oficial.

Este plazo para inscribir alianzas electorales forma parte del cronograma que rige el proceso hacia las elecciones 2026, en las cuales se renovarán autoridades regionales y municipales en todo el país el 4 de octubre, fecha establecida por la normativa electoral.

La exigencia de registrar alianzas ante el JNE responde al cronograma electoral que establece cada etapa de preparación para los comicios subnacionales, empezando por la convocatoria oficial y continuando con la definición de primarias y la inscripción de candidatos.

Si las organizaciones políticas desean competir con listas conjuntas o coaliciones, deben aprovechar el plazo vigente, ya que la falta de inscripción de alianzas electorales puede limitar su participación o condicionarla en las futuras etapas del proceso.

Elecciones regionales y municipales 2026: conoce el cronograma establecido por el JNE y sus fechas clave

A continuación, conoce el cronograma oficial presentado por el JNE para el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales 2026: