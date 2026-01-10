Elecciones regionales y municipales 2026: Este 17 de enero vence plazo para inscripción de alianzas electorales
Las elecciones regionales y municipales 2026 entran en una etapa decisiva: las agrupaciones políticas tienen hasta este 17 de enero para registrar ante el JNE sus alianzas electorales, requisito clave para competir de manera conjunta en el proceso que culminará con los comicios del 4 de octubre.
El próximo 17 de enero es el último día para que los partidos y movimientos regionales presenten la solicitud formal de alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, según el calendario oficial.
Este plazo para inscribir alianzas electorales forma parte del cronograma que rige el proceso hacia las elecciones 2026, en las cuales se renovarán autoridades regionales y municipales en todo el país el 4 de octubre, fecha establecida por la normativa electoral.
La exigencia de registrar alianzas ante el JNE responde al cronograma electoral que establece cada etapa de preparación para los comicios subnacionales, empezando por la convocatoria oficial y continuando con la definición de primarias y la inscripción de candidatos.
Si las organizaciones políticas desean competir con listas conjuntas o coaliciones, deben aprovechar el plazo vigente, ya que la falta de inscripción de alianzas electorales puede limitar su participación o condicionarla en las futuras etapas del proceso.
Elecciones regionales y municipales 2026: conoce el cronograma establecido por el JNE y sus fechas clave
A continuación, conoce el cronograma oficial presentado por el JNE para el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales 2026:
|Actividad
|Fecha
|Descripción
|Convocatoria oficial del proceso
|7 de enero de 2026
|El Gobierno convocó a las elecciones regionales y municipales 2026 mediante un decreto supremo. Fecha límita para que las organizaciones políticas soliciten inscripción en el ROP del JNE.
|Inscripción de alianzas electorales
|Hasta el 17 de enero de 2026
|Plazo para que agrupaciones soliciten la inscripción de alianzas ante el JNE.
|Plazo para comunicar modalidad de primarias ante la ONPE
|16 de febrero de 2026
|Fecha límite para que partidos y movimientos comuniquen cómo elegirán a sus candidatos.
|Cierre del padrón electoral por parte del RENIEC
|7 de abril de 2026
|Último día para el padrón electoral que usará ONPE en los comicios.
|Elecciones primarias
|17 y 24 de mayo de 2026
|Fechas en que las agrupaciones realizarán elecciones internas si así lo decidieron.
|Proclamación de resultados de primarias
|Hasta el 1 de junio de 2026
|Fecha para presentar y oficializar los resultados de las primarias.
|Presentación de listas de candidatos
|16 de junio de 2026
|Último día para la presentación de listas completas de candidatos ante el JNE/ONPE.
|Publicación de admitidos
|Hasta el 5 de agosto de 2026
|Fecha límite para que el JNE/ONPE publique las listas de candidatos admitidos.
|Sorteo de miembros de mesa
|26 de julio de 2026
|Jornada en la que la ONPE programa y publica el sorteo oficial de quienes servirán como miembros de mesa.
|Elecciones regionales y municipales
|4 de octubre de 2026
|Día de la votación nacional para elegir autoridades regionales y municipales.