Betssy Chávez: Poder Judicial evaluó impedimento de salida del país contra la ex primera ministra

Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, podría tener prohibido salir del Perú próximamente. El Poder Judicial evaluó hoy el pedido de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público en su contra. La fiscal encargada de la solicitud, Zoraida Ávalos, pidió que Chávez no abandone el territorio nacional durante los próximos 12 meses. La medida forma parte del proceso judicial que enfrenta la también excongresista por el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

La sesión se inició minutos después de las 2:30 de la tarde, hora programada para su inicio, y fue dirigida por el juez supremo provisional, Edhin Campos Barranzuela. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la ex primera ministra tenía planeado huir a México luego de que Castillo diera su mensaje a la Nación en el que anunció la disolución inconstitucional del Congreso. Según esta versión, su chofer habría conducido hacia la embajada del país norteamericano.

Sobre este punto, Chávez Chino afirmó que el informe de geolocalización del vehículo que la trasladó ese día desmiente tal acusación. “Para que la sala pueda dilucidar mejor cuál fue todo el trayecto, desde que me recogieron en mi domicilio en Breña, por la Rambla Brasil, hasta el premierato. En efecto, salimos a la una de la tarde rumbo a mi casa en La Rambla, y no, como se especulaba, hacia la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos”, declaró.

No obstante, el testimonio del chofer de la excongresista, Cristian Martínez Valencia, contradice la versión de Chávez Chino. Ante la Fiscalía, el conductor afirmó que la ex primera ministra le ordenó expresamente dirigirse a la Embajada de México tras la detención de Castillo, señalando además que ella estaba “muy apurada”.

Por su parte, Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, expresó que espera que el registro de geolocalización sea admitido como prueba oficial por el Poder Judicial. Asimismo, sostuvo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se han convertido en “herramientas” del Estado peruano para judicializar la política. “Consideramos exagerado el pedido. Betssy Chávez ha demostrado que no existe peligro de fuga. (…) Ella está con más entusiasmo que nunca para afrontar este injusto juicio. (…) Nosotros solo reconocemos temor por parte del Estado peruano (…)”, declaró el letrado a este medio.