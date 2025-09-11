HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Política

Betssy Chávez: Poder Judicial evaluó impedimento de salida del país contra la ex primera ministra

La Fiscalía acusó a Chávez de intentar huir a México tras la disolución del Congreso realizada por Pedro Castillo, pero ella afirmó que el informe de geolocalización desmiente esa versión.

Chávez Chino podría ser impedida de salir del país por 12 meses, si el Poder Judicial aprueba el pedido de la Fiscalía. | Composición: LR.
Chávez Chino podría ser impedida de salir del país por 12 meses, si el Poder Judicial aprueba el pedido de la Fiscalía. | Composición: LR.

Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, podría tener prohibido salir del Perú próximamente. El Poder Judicial evaluó hoy el pedido de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público en su contra. La fiscal encargada de la solicitud, Zoraida Ávalos, pidió que Chávez no abandone el territorio nacional durante los próximos 12 meses. La medida forma parte del proceso judicial que enfrenta la también excongresista por el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La sesión se inició minutos después de las 2:30 de la tarde, hora programada para su inicio, y fue dirigida por el juez supremo provisional, Edhin Campos Barranzuela. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la ex primera ministra tenía planeado huir a México luego de que Castillo diera su mensaje a la Nación en el que anunció la disolución inconstitucional del Congreso. Según esta versión, su chofer habría conducido hacia la embajada del país norteamericano.

PUEDES VER: Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

lr.pe

Sobre este punto, Chávez Chino afirmó que el informe de geolocalización del vehículo que la trasladó ese día desmiente tal acusación. “Para que la sala pueda dilucidar mejor cuál fue todo el trayecto, desde que me recogieron en mi domicilio en Breña, por la Rambla Brasil, hasta el premierato. En efecto, salimos a la una de la tarde rumbo a mi casa en La Rambla, y no, como se especulaba, hacia la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos”, declaró.

No obstante, el testimonio del chofer de la excongresista, Cristian Martínez Valencia, contradice la versión de Chávez Chino. Ante la Fiscalía, el conductor afirmó que la ex primera ministra le ordenó expresamente dirigirse a la Embajada de México tras la detención de Castillo, señalando además que ella estaba “muy apurada”.

PUEDES VER: Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"

lr.pe

Por su parte, Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, expresó que espera que el registro de geolocalización sea admitido como prueba oficial por el Poder Judicial. Asimismo, sostuvo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se han convertido en “herramientas” del Estado peruano para judicializar la política. “Consideramos exagerado el pedido. Betssy Chávez ha demostrado que no existe peligro de fuga. (…) Ella está con más entusiasmo que nunca para afrontar este injusto juicio. (…) Nosotros solo reconocemos temor por parte del Estado peruano (…)”, declaró el letrado a este medio.

Notas relacionadas
Betssy Chávez rechaza acusaciones de fuga a la Embajada de México: "Me dirigía a La Rambla"

Betssy Chávez rechaza acusaciones de fuga a la Embajada de México: "Me dirigía a La Rambla"

LEER MÁS
Presidente del Congreso se pronuncia por eventual contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente, no procede"

Presidente del Congreso se pronuncia por eventual contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente, no procede"

LEER MÁS
Fiscalía solicita 12 meses de impedimiento de salida del país contra Betssy Chávez

Fiscalía solicita 12 meses de impedimiento de salida del país contra Betssy Chávez

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

LEER MÁS
Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

LEER MÁS
¿Peleas en la derecha? Miguel Torres, vocero del partido Fuerza Popular, critica gestión municipal de Rafael López Aliaga

¿Peleas en la derecha? Miguel Torres, vocero del partido Fuerza Popular, critica gestión municipal de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Dina Boluarte en negación: presidenta vuelve a desestimar a las encuestas y asegura que la alaban en el extranjero

Dina Boluarte en negación: presidenta vuelve a desestimar a las encuestas y asegura que la alaban en el extranjero

LEER MÁS
Betssy Chávez rechaza acusaciones de fuga a la Embajada de México: "Me dirigía a La Rambla"

Betssy Chávez rechaza acusaciones de fuga a la Embajada de México: "Me dirigía a La Rambla"

LEER MÁS
Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"

Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Sueldo de practicantes profesionales en Perú disminuye hasta un 19% en 2025, según estudio

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota