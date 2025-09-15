El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Keiko Fujimori se posiciono en su momento a favor de la reforma de pensiones | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Memorias recientes. En agosto de 2024, cuando se aprobó la reforma de pensiones que ahora ha sido promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte, Keiko Fujimori publicó un extenso mensaje en el que aseguraba que esta modificación legislativa traería beneficios concretos para la ciudadanía. En su momento, y tal como advirtió La República, Fuerza Popular, el partido que lidera Fujimori, votó a favor de dicha reforma.

“¡La reforma de pensiones ha sido finalmente aprobada! Y esto significa buenas noticias para todos los peruanos por varias razones”, señaló en un hilo en X (antes Twitter) la lideresa de Fuerza Popular. Luego destacó como aspectos positivos las comisiones por resultados y las pensiones por consumo.

Asimismo, presentó como un logro la incorporación de una pensión mínima de 600 soles: “Se ha establecido que en ningún caso la pensión de jubilación será menor de 600 soles, lo que significa un gran cambio frente al sistema actual, que no contaba con un monto mínimo”, afirmó. Sin embargo, omitió precisar que dicho monto está muy por debajo de la remuneración mínima vital vigente.

Fujimori sostuvo que este cambio legislativo —cuestionado, entre otros motivos, por obligar a los trabajadores que perciben ingresos por honorarios a realizar aportes, así como por la prohibición de retirar el 95.5% de los fondos antes de cumplir 40 años— era positivo: “Esta reforma de pensiones significa un gran avance respecto al sistema anterior, haciéndolo más justo y adaptado a la realidad de millones de peruanos que no contaban con un fondo para su jubilación”, concluyó.

Retiro de la AFP: Fuerza Popular y aliados votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Las recientes reacciones en el Congreso muestran un viraje político. Tras la promulgación de la Ley 32123 y su reglamento, el pasado 5 de septiembre por parte del Gobierno de Dina Boluarte, tres bancadas que en su momento dieron su respaldo con votos —Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular— ahora se expresan en contra y emiten comunicados cuestionando la norma. Lo que antes defendieron como una modernización del sistema previsional peruano, hoy lo presentan como un error que debe ser corregido.

En el caso del fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, la contradicción es evidente. Este grupo parlamentario fue el principal promotor de la reforma, incluso con la participación de César Revilla Villanueva, quien desde la Comisión de Economía sustentó el dictamen que consolidó diversos proyectos. En mayo de 2024, 21 de sus congresistas votaron a favor, y en junio repitieron el apoyo con 19 votos. Sin embargo, el comunicado reciente acusa al Ejecutivo de “desnaturalizar la reforma de pensiones” y demanda “correcciones inmediatas”.

La situación se repite en otras fuerzas políticas. Alianza para el Progreso, encabezada por César Acuña, se desmarca de la norma alegando falta de credibilidad para garantizar la sostenibilidad del sistema, pese a que meses atrás 8 y luego 7 de sus integrantes apoyaron el proyecto. Renovación Popular, por su parte, ahora califica la ley y su reglamento como “abusivos”, y anuncia una propuesta legislativa para revertirlos, cuando en la primera votación tres de sus miembros dieron luz verde y en la segunda optaron por abstenerse.