"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": Heduardicidio recuerda las más de 50 muertes en protestas contra el Gobierno

El Heduardicidio de hoy, domingo 14 de septiembre, recuerda las declaraciones de una mandataria, quien es investigada por las más de 50 muertes contra su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. "Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar", rememoró el artista en su caricatura con una presidenta en el medio y un cementerio de fondo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial