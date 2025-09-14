"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": Heduardicidio recuerda las más de 50 muertes en protestas contra el Gobierno
El artista expone los dichos de una presidenta con un cementerio de fondo, quien es investigada por las más de 50 muertes en protestas contra su mandato.
- Oficializan norma que permite a congresistas hacer campaña política en semana de representación
- Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"
El Heduardicidio de hoy, domingo 14 de septiembre, recuerda las declaraciones de una mandataria, quien es investigada por las más de 50 muertes contra su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. "Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar", rememoró el artista en su caricatura con una presidenta en el medio y un cementerio de fondo.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Heduardicidios