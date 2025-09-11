¿Peleas en la derecha? Miguel Torres, vocero del partido Fuerza Popular, critica gestión municipal de Rafael López Aliaga

La derecha se enfrenta. Miguel “Miki” Torres, subsecretario general y vocero político del partido fujimorista Fuerza Popular, publicó en sus redes sociales un video en el que cuestiona la gestión municipal del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Torres señaló que las medidas anunciadas por el líder de Renovación Popular carecen de sustento y que responden más a una estrategia de campaña que a un plan real de gestión.

El dirigente fujimorista criticó propuestas como la compra de drones para combatir la delincuencia, la entrega de motocicletas a la Policía o el envío de delincuentes a El Salvador, entre otras, al considerar que no tienen viabilidad: “Drones que explotan, 10.000 motos sin chofer, un penal para 3.000 en un sistema colapsado y 20 presos en vez de 5.000. Esto no es un plan de seguridad. Es un plan de marketing para TikTok, evidentemente”, afirmó.

Las declaraciones de Torres se produjeron después de que López Aliaga acusara a sectores políticos de bloquear la puesta en funcionamiento de los trenes importados por la Municipalidad de Lima. Entre esos sectores, el líder conservador mencionó a la lideresa del partido de Torres: “Vienen a reventarle la vida al alcalde de Lima y a la población de Lima Este. Si no hay tren es por el señor Acuña, por la señora (Keiko) Fujimori, por Cerrón que trajo a Castillo (…)”, sostuvo López Aliaga.

Tras la difusión del video de Torres, López Aliaga no ha respondido directamente, ni en redes sociales ni por otros medios, una actitud distinta a la que suele mostrar frente a adversarios con posturas ideológicas diferentes.

No es la primera vez que Renovación Popular y Fuerza Popular se enfrentan

Pese a sus similitudes ideológicas, el partido celeste y el naranja se han enfrentado en más de una ocasión. Durante la campaña electoral de 2021, el entonces candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó que Keiko Fujimori, la candidata del fujimorismo, estaba coludida con la corrupción. El actual alcalde de Lima señaló que Fujimori mantenía silencio ante Odebrecht debía a que estaba involucrada en la trama de corrupción llevada a cabo por la empresa brasileña.

“La población peruana está muriendo y tú no estás diciendo nada. Cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca. Claro pues, tú tienes una dependencia de Odebrecht, has recibido plata de la corrupción y por eso estás maniatada, no puedes hablar con la claridad que yo tengo”, comentó.

Además, el actual burgomaestre señaló que Fujimori también se vio beneficiada por la corrupción ocurrida durante la dictadura que lideró su padre, Alberto Fujimori, en los años 90: “Yo me he pagado mis estudios, Keiko (Fujimori). Yo he empezado desde cero, estudié en una universidad nacional porque no había plata en mi casa y después he pagado mis estudios con mi trabajo. En tu caso no ha sido así. Tú has recibido dinero de la corrupción para que tú y tus hermanos puedan estudiar. Eso no se hace. Hay que reconocer que has recibido plata sucia. Has pagado unos estudios imposibles para un profesor universitario en La Molina como fue tu papá”, aseguró.