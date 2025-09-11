HOYSuscripcion LR Focus

Política

Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

El expresidente Castillo tomó la palabra durante el juicio oral en su contra y levantó un cartel en forma de protesta con alusión al Código Penal.

Pedro Castillo se pronunció durante el juicio oral por golpe de Estado. Foto: Captura-Justicia TV
Pedro Castillo se pronunció durante el juicio oral por golpe de Estado. Foto: Captura-Justicia TV

El expresidente Pedro Castillo se pronunció durante el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Al momento de la acreditación en la audiencia del 11 de septiembre, el exmandatario se levantó con un cartel en las manos y protestó contra el Ministerio Público.

El motivo de la manifestación de Castillo Terrones fue, según declaró, que la Fiscalía aún no ha presentado pruebas en su contra por el presunto delito de rebelión. En ese sentido, el exjefe de Estado instó a los representantes del Ministerio Público a hacer de conocimiento público las evidencias de que, el 7 de diciembre del 2022, se levantó en armas.

"Señores jueces, con todo respeto, a mí se me imputa el artículo 346 del Código Penal. Más de 60 audiencias, 60 sesiones. Quiero dirigirme al Ministerio Público para que, de una vez, exhiba o en todo caso haga público las armas que usé el 7 de diciembre, al menos una pistolita de agua siquiera, pero al menos eso es lo que queremos saber", manifestó.

Es preciso recordar que el exjefe de Estado es investigado por el delito antes mencionado, motivo por el cual la Fiscalía ha solicitado una pena privativa de la libertad de 34 años, así como la inhabilitación de la función pública por tres años y medio. De igual manera, el Ministerio Público solicitó la reparación civil por más de S/64 millones.

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

El último 31 de agosto, según un informe del dominical Punto Final, legisladores, exministros y familiares han estado en contacto con el exmandatario. De hecho, Castillo ha llegado a recibir a hasta 10 personas en un solo día. Es importante destacar que estas visitas son legales y están autorizadas.

Por ejemplo, el miércoles 30 de julio, recibió diez visitas; el jueves 31, seis; el viernes 1 de agosto, cuatro; el sábado 2 de agosto, otras cuatro; y el domingo 3, cinco visitas, continuando así día tras día.

En cuanto a los congresistas, el parlamentario Roberto Sánchez ha visitado al expresidente en 28 ocasiones durante los últimos 12 meses. También se mencionan, según Punto Final, a los parlamentarios Alfredo Pariona, Pasión Dávila y Luz Apolinario.

Además de los exministros de Trabajo, Iber Maravi, y de Salud, Hernando Cevallos, también han visitado a Castillo la exministra de la Mujer, Anahí Durand, en siete ocasiones, y el exministro del Interior, Roberto Barranzuela, en dos ocasiones. Por otro lado, Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Castillo, lo ha visitado 75 veces.

