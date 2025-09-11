El último episodio del streaming 'Brutalidad Política', del canal de YouTube El diario de Curwen, contó con la participación de Martín Vizcarra. El exmandatario, quien cumplió prisión preventiva en el penal penitenciario el Barbadillo tras ser acusado de recibir sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, narró cómo pasó los 20 días que permaneció en dicho lugar. "Ahí es todo silencio. Estás ahí preso con tu puerta con candado y no tienes radio, no ves la ventana. No sabes qué hora es (...) Fue terrible", explicó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue cuando Víctor Caballero, más conocido como Curwen, le preguntó en tono irónico si en el penal de Barbadillo habría espacio para la actual presidenta Dina Boluarte, quien afronta diversos casos de corrupción. La respuesta del exjefe de Estado fue contundente y no dudó en lanzar una indirecta a la mandataria.

¿Qué dijo Martín Vizcarra?

El expresidente de la República señaló que habría un espacio amplio para recibirla, por lo que no le faltaría comodidad. Además, recordó la frase en la que Dina Boluarte dijo que un peruano podía comer con S/10, indicando que ella incluso ahorraría, ya que el menú en el penal costaba S/8.

"Hay un patio grande. Ahí va a tener comodidad, va a estar cómoda. Que vaya preparándose para que no le agarre de sorpresa. Hace frío. A mí me agarró de sorpresa, pero (ella) que se vaya preparando a los espacios pequeños", comentó.

"Ella decía que se podía comer con 10 solcitos, ¿no? Yo pregunté cuanto era el menú y está S/8. Osea va a estar bien", añadió Martín Vizcarra.