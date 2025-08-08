JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió un oficio al presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, en el que reitera su posición sobre la reposición de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. En el documento el organismo sostiene que el Ministerio Público no ha cumplido con su resolución del 12 de junio, que ordena restituir a Benavides en el cargo de fiscal suprema.

En el documento la JNJ señala que "el Ministerio Público ha incurrido en una situación de incumplimiento reiterado de una resolución firme, vigente y plenamente válida emitida en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales".

Oficio enviado de la JNJ a Jerí.

Asimismo, la Junta subraya que este incumplimiento "afecta gravemente el principio de autoridad y la estabilidad institucional", y recuerda que la reposición de Benavides responde a un procedimiento disciplinario que culminó con su destitución tras ser investigada por presuntamente liderar una red criminal al interior del Ministerio Público.

Es importante resaltar que Benavides fue separada del cargo en medio de graves acusaciones. La Fiscalía la investiga por presuntamente encabezar una red criminal desde la alta dirección del Ministerio Público para beneficiar a congresistas a cambio de favores políticos, además de interferir en investigaciones contra personajes del entorno del Gobierno de Dina Boluarte.

La JNJ termina arremetiendo en contra de la actual gestión de la Fiscalía a cargo de Delia Espinoza. "No solo ha omitido ejecutar la medida de reposición, sino que ha adoptado acciones que desconocen la autoridad de la Junta Nacional de Justicia, debilitando el sistema de control sobre la carrera fiscal", se lee.

JNJ solicita a Delia Espinoza reponer a Patricia Benavides tras cumplirse su suspensión

La Junta Nacional de Justicia remitió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para solicitar que disponga de inmediato la reincorporación de Patricia Benavides al cargo de fiscal suprema.

El presidente de la JNJ, Gino Ríos, señaló que la suspensión de 60 días que pesaba sobre Benavides ya venció y que no existe sustento legal para mantener la medida. El organismo advirtió que la demora en su reposición genera una "situación de inseguridad jurídica" que debe resolverse.

Esta petición se formula después de que la Corte Suprema revocara, el 31 de julio, la suspensión de 24 meses que inicialmente se había impuesto a Benavides. La Fiscalía, que había intentado sin éxito ampliar la sanción a 36 meses alegando riesgos de reincidencia, se mantiene sin ejecutar la reincorporación.