Juan Santiváñez: juez que le otorgó permiso para viajar a Suiza estuvo vinculado a Somos Perú y es cuestionado

Juez que otorgó permiso a Santiváñez también es investigado por enriquecimiento ilícito.

Edhin Campos Barranzuela, el hoy juez supremo provisional, está en medio de una ola de críticas. El motivo es por autorizar el viaje del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a Ginebra, Suiza, para participar del 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a que cuenta con un impedimento de salida del país por 18 meses. Esta decisión coloca a Campos en el centro de la polémica, luego de que se reveló parte de su pasado ligado a la política y cuestionados fallos judiciales.

Primero, veamos como el magistrado llegó a su actual puesto en el Poder Judicial. El 25 de julio de este año, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, nombró a Campos Barranzuela como juez supremo provisional de la Corte Suprema en lugar del Segismundo León Velasco, quien renunció a su puesto tras suspender por 24 meses a Patricia Benavides.

La decisión de Tello Gilardi se dio luego de que en el 2012, Campos fue elegido como presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash para el período 2013 - 2014.

Como parte de su carrera, Campos integró el Colegiado A de la Sala Penal Nacional que dictó sentencia contra los terroristas que integraron Sendero Luminoso en el atentado de la Calle Tarata, Miraflores.

Precisamente, uno de los casos que debe el magistrado como parte de sus funciones son por pedidos de vacaciones, recusaciones, impedimentos, inhibición u otras situaciones. En una de esas categorías, fue a parar la solicitud de Santiváñez para viajar a Suiza.

Un juez con pasado en Somos Perú

Ahora bien, hurguemos en su pasado. En el año 2000, Edhin Campos postuló al Congreso de la República con la finalidad de obtener una curul en representación de Piura. Su candidatura quedó registrada con el partido político Somos Perú, cuando en su momento tenía la categoría de movimiento nacional.

Según el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Campos solo obtuvo 5.189 votos preferenciales.

Años atrás, en 1998, el hoy magistrado intentó ser el alcalde regional de Talara, Piura; sin embargo, tampoco fue elegido por la ciudadanía. Cuatro años más tarde, en 2002, probó suerte con el partido del sentenciado Alejandro Toledo para ser consejero regional de Piura. No obstante, tampoco contó con el respaldo popular para ocupar un cargo público.

Al no tener opción en el sector público, Campos optó por el ámbito judicial.

Edhin Campos: un fallo cuestionable

Según la jefa de investigaciones de Panamericana, Karla Ramírez, cuando Campos Barranzuela aún integraba el sistema judicial en Áncash, absolvió al exgobernador de dicho departamento, Juan Carlos Morillo, en el marco de las investigaciones por el caso IOARR del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, en la época de la pandemia, por el presunto delito de colusión agravada.

Morillo Ulloa llegó a ocupar el cargo tras haber sido elegido en elecciones municipales del 2018 como candidato de Somos Perú, el mismo partido que tuvo entre sus filas al juez que otorgó el permiso especial a Santiváñez para viajar a Suiza.

Juez Edhin Campos y una investigación en su contra

El juez supremo provisional, Edhin Campos, cuenta con una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la que también comprende a su esposa Rosa Angélica Nole Mogollón como supuesta cómplice.

En mayo de este año, el juez supremo Juan Carlos Checkley evaluó la prórroga de plaza de la investigación preparatoria contra el magistrado Campos Barranzuela por el delito antes mencionado.