Exesposa de Gino Ríos ante la comisaría de La Molina: “Me ha agredido físicamente”

Al considerar que Gino Ríos Patio no contaba con un perfil adecuado para convertirse en miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Elena Tello Tarrillo, abogada de su exesposa Obdulia Gildemeister Ducato, comunicó a la Comisión Especial de Selección los antecedentes por violencia psicológica de Ríos en agravio de su excónyuge.

Como informó La República, Gino Ríos interpuso una demanda de divorcio por la causal de abandono del hogar conyugal, pero Obdulia Gildemeister contravino la acción mediante un pedido de disolución matrimonial por la causal de violencia psicológica, para cuyo fin presentó evidencia sobre la conducta de su exesposo.

El Poder Judicial le dio la razón a Gildemeister y Ríos no apeló, por lo que quedó consentido el divorcio según lo planteado por la excónyuge.

La abogada Elena Tello informó a la Comisión Especial de Selección de miembros del JNJ, que estuvo presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, sobre las evidencias que se presentaron sobre la deplorable conducta de Gino Ríos respecto a su exesposa, a quien atribuía falsamente haber abandonado el hogar y a quien remitió cartas notariales con insultos, humillaciones y amenazas.

El cargo de integrante de la JNJ requiere de una conducta intachable, pero los antecedentes de Gino Ríos Patio colisionan con este principio básico, elemental, determinante.

Sin embargo, la Comisión Especial de Selección de miembros del JNJ encabezada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en lugar de expresar interés en la información, alegó formalidades burocráticas para negarse a revisar el expediente judicial sobre Gino Ríos, que contiene información sobre la verdadera personalidad del ahora presidente del JNJ.

Jugada burocrática

El 14 de octubre de 2024, 17 días antes que Gino Ríos juró como integrante del JNJ, la Comisión Especial de Josué Gutiérrez respondió a Elena Tello, abogada de Obdulia Gildemeister, exesposa de Ríos:

“Dando respuesta a su solicitud, cumplimos con informarle que el plazo para la interposición de las techas contra los postulantes según las bases del concurso público fue desde el 3 hasta el 12 de septiembre, la misma que debió haberse presentado bajo un determinado formato preestablecido, motivo por el cual, al haber presentado su presente tacha de manera extemporánea y sin cumplir con el formato correspondiente, la misma no puede ser tramitada como tal”.

De haber examinado el expediente judicial ofrecido por la abogada Elena Tello, la Comisión Especial de Selección pudo haberse enterado, además de las gravísimas imputaciones contra Gino Ríos que ayer difundió La República, de otros documentos judiciales sobre la violenta conducta del ahora presidente del JNJ.

“Maltratos contra mi persona”

Entre los documentos se encuentran las declaraciones de Obdulia Gildemeister y de Gino Ríos en la Comisaría de La Molina, el 9 de junio de 2007. La manifestación de la exesposa retrata el grado de violencia psicológica que soportaba entonces.

“¿Se ratifica en su denuncia presentada el día 3 de julio de 2007 por violencia familiar (maltrato psicológico) en contra de su cónyuge Gino Ríos Patio?”, le preguntó la policía.

“Sí, me ratifico en todo el contenido de la denuncia presentada en esa oportunidad, ya que no es la primera vez que suceden estos maltratos en contra de mi persona, así como también ha llegado a agredirme físicamente en varias ocasiones cuando mi menor hijo tenía 6 meses de edad”, contestó Obdulia Gildemeister.

Luego le solicitaron que hiciera una descripción de los maltratos. Ella declaró:

“Mi esposo me obligaba a que renunciara a mi pretensión de solicitar alimentos y siendo que le manifesté que no iba a renunciar y esperar que el juez resuelva, en vista que no renuncié volvió una vez más con sus amenazas de las que siempre he sido víctima. Me dijo que si no renunciaba él me iba a desgraciar y también iba a desgraciar a mis hijos. También me dijo que él no se iba a morir hasta no verme muerta primero a mí, y que no iba a parar de sus amenazas hasta meterme presa y dejarme en la cárcel de por vida. Asimismo, me dijo que yo no servía para nada, entre otros calificativos que por respeto no los reproduzco.

(...) Debo manifestar que las agresiones psicológicas no solo son en forma verbal, sino que ha procedido a plasmarlas en escrito al mandarme unas cartas notariales donde de manera insultante me dice que son una mitómana, fría, cruel, mentirosa, entre otros calificativos”.

“Es una mentirosa”

Al responder a las acusaciones, Gino Ríos declaró que Obdulia era una mentirosa:

“Ninguna persona tiene derecho a mancillar el honor (de otra) persona, como lo viene haciendo la denunciante conmigo, inventando y falseando la verdad, atribuyéndome delitos en su perjuicio, por lo que me reservo el derecho de iniciar una nueva acción penal contra ella. Y que no diga que esta declaración también constituye un nuevo maltrato psicológico, pues es el ejercicio regular de un derecho”.

Como se ha indicado, pese a lo expresado por Gino Ríos, el Poder Judicial le dio la razón a la agraviada Obdulia Gildemeister. Ríos no apeló, por lo que el fallo quedó consentido.

El defensor Josué Gutiérrez ahora dice que sí se revisó el expediente, y consideró que no mellaba la postulación de Gino Ríos, lo que resulta peor de lo pensado. A Gutiérrez le pareció irrelevante lo sucedido porque ya está “archivado”. Las conductas de una persona no cesan con un archivamiento judicial.