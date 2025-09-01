HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima
Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Política

Caso Gino Ríos: JNJ realizará audiencia el próximo jueves para evaluar pedidos de vacancia

La JNJ precisó que se desarrollará de forma "reservada" para garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar.

Caso Gino Ríos: JNJ realizará audiencia el próximo jueves para evaluar pedidos de vacancia
Caso Gino Ríos: JNJ realizará audiencia el próximo jueves para evaluar pedidos de vacancia

La Junta Nacional de Justicia realizará una audiencia reservada el próximo jueves 4 de septiembre para revisar los pedidos de vacancia contra el Gino Ríos, presidente de la institución cuestionado por asumir el cargo, pese a tener una denuncia por violencia familiar. La sesión se desarrollará a las 10.00 am.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
JNJ inicia proceso de vacancia contra Gino Ríos: tiene plazo de 5 días para presentar descargos

JNJ inicia proceso de vacancia contra Gino Ríos: tiene plazo de 5 días para presentar descargos

LEER MÁS
JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo: ningún postulante alcanzó el puntaje mínimo

JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo: ningún postulante alcanzó el puntaje mínimo

LEER MÁS
JNJ admite a trámite pedido de vacancia contra Gino Ríos por denuncia de violencia familiar

JNJ admite a trámite pedido de vacancia contra Gino Ríos por denuncia de violencia familiar

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escándalo en la Comisión de Transportes: Kelly Portalatino y Norma Yarrow protagonizan discusión

Escándalo en la Comisión de Transportes: Kelly Portalatino y Norma Yarrow protagonizan discusión

LEER MÁS
The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima: "El caricaturesco candidato presidencial"

The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima: "El caricaturesco candidato presidencial"

LEER MÁS
Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

LEER MÁS
39 organizaciones políticas en carrera para las Elecciones 2026: 36 partidos y 3 alianzas electorales

39 organizaciones políticas en carrera para las Elecciones 2026: 36 partidos y 3 alianzas electorales

LEER MÁS
Juan Santiváñez minimiza denuncia de periodista de Panorama por posible atentado en su contra: "Está estresada"

Juan Santiváñez minimiza denuncia de periodista de Panorama por posible atentado en su contra: "Está estresada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota