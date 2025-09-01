Caso Gino Ríos: JNJ realizará audiencia el próximo jueves para evaluar pedidos de vacancia
La JNJ precisó que se desarrollará de forma "reservada" para garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar.
Caso Gino Ríos: JNJ realizará audiencia el próximo jueves para evaluar pedidos de vacancia
La Junta Nacional de Justicia realizará una audiencia reservada el próximo jueves 4 de septiembre para revisar los pedidos de vacancia contra el Gino Ríos, presidente de la institución cuestionado por asumir el cargo, pese a tener una denuncia por violencia familiar. La sesión se desarrollará a las 10.00 am.
