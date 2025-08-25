HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNJ inicia proceso de vacancia contra Gino Ríos: tiene plazo de 5 días para presentar descargos

La institución inició el procedimiento de vacancia contra su presidente acusado por violencia familiar.

Gino Ríos deberá sustentar su defensa ante la JNJ. Foto: composición LR
Gino Ríos deberá sustentar su defensa ante la JNJ. Foto: composición LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento de vacancia contra su presidente, Gino Ríos, y le otorga el plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Esto luego de que se admitiera a trámite las solicitudes de vacancia por haber asumido el cargo, pese a contar con una denuncia por violencia familiar.

