La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento de vacancia contra su presidente, Gino Ríos, y le otorga el plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Esto luego de que se admitiera a trámite las solicitudes de vacancia por haber asumido el cargo, pese a contar con una denuncia por violencia familiar.

