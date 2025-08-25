JNJ inicia proceso de vacancia contra Gino Ríos: tiene plazo de 5 días para presentar descargos
La institución inició el procedimiento de vacancia contra su presidente acusado por violencia familiar.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento de vacancia contra su presidente, Gino Ríos, y le otorga el plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Esto luego de que se admitiera a trámite las solicitudes de vacancia por haber asumido el cargo, pese a contar con una denuncia por violencia familiar.
