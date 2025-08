Canciller Elmer Schialer: "El Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio"

El canciller Elmer Schialer defendió la soberanía peruana tras la acusación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que Perú estaría ocupando territorio que le pertenece a su país. El ministro de Relaciones Exteriores fue enfático en afirmar que la posición de Petro es errada y producto de una mala información.

Asimismo, aseguró que las afirmaciones del mandatario colombiano son erradas y que la zona siempre fue peruana. "Se le asigno al Perú la isla chinería, en un extremo de esta isla, es un rio meandrico; es decir, que mueve su cauce con facilidad, creo lo que se llamó la isla santa rosa, pero que en realidad es una punta de la isla Chinería, tanto es así que ese brazo se secó, ahora la punta se volvió a unir a la isla Chinería, no hay por donde sea colombiano, siempre fue peruano y por decisión mutua de ambas comisiones", sostuvo para Canal N.

Asimismo, se pronunció respecto a la delimitación territorial en la zona fronteriza amazónica y reafirmó la posición del Perú sobre la soberanía. Además, explicó las acciones que se vienen tomando para atender a las poblaciones afectadas por el comportamiento del río Amazonas.

"La naturaleza meandrica del rio amazonas esta haciendo que se retire del borde Leticia el rio amazonas y eso naturalmente les causa un problema. nosotros estamos llanos a abordar juntos esa problemática y ayudarnos a las poblaciones amazónicas, tanto Leticia como amazonas.

el Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio. Podría ir, ella esta dispuesta, el hecho de que se cree el distrito de Santa Rosa tiene ese objetivo, como yo mismo he dicho y he afirmado, más de una vez, más de una oportunidad", puntualizó.

Cancillería rechazó declaraciones de Gustavo Petro

El Gobierno del Perú rechazó categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre una presunta apropiación de territorio colombiano mediante la reciente ley que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto. En un comunicado oficial, la Cancillería afirmó que Perú actúa de manera legal hace más de 100 años.

“El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia con relación a los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente el Perú de manera pública y permanente hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional”.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la zona en cuestión pertenece plenamente al territorio peruano conforme a los acuerdos internacionales vigentes. "Dicha circunscripción territorial se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país, de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia … así como en los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites", se lee en el pronunciamiento.