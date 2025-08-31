HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Ni RLA ni Fujimori: resultados de encuestas no garantizan la victoria de quienes ocupan los primeros lugares

Los escenarios electorales del 2026 y 2021 demostraron que no siempre los candidatos favoritos en las primeras encuestas suelen pasar a segunda vuelta. Omar Castro, gerente general de CPI, explica que esto se debe a que hay un gran porcentaje de votos blancos o viciados. “Lo que gana siempre es la indecisión”, dijo. 

Resultados de encuestas no aseguran triunfo de líderes políticos. Foto: composición LR
Resultados de encuestas no aseguran triunfo de líderes políticos. Foto: composición LR

Si las elecciones presidenciales fueran mañana, los candidatos con mayores votos serían Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, según la última encuesta de Ipsos. Sin embargo, aún faltan ocho meses para la primera vuelta electoral, por lo que los resultados podrían ser totalmente diferentes si tenemos en cuenta el escenario de años anteriores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El primer lugar lo ocupa el actual alcalde de Lima, del partido Renovación Popular, con un 10%. Le sigue, la lideresa de Fuerza Popular con un 8% y el cómico con un 6%. En junio y julio, fue Fujimori quien se mantuvo en el primer puesto. El voto/viciado es de 38%.

Los resultados de los dos últimos procesos electorales del 2026 y 2021 demostraron que no siempre quienes tienen preferencia de la ciudadanía en los meses previos a la campaña presidencial terminan ganando las elecciones.

Encuesta Ipsos que muestra a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en las primeras opciones de votos. Foto: difusión

Encuesta Ipsos que muestra a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en las primeras opciones de votos. Foto: difusión

PUEDES VER: 'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

lr.pe

La vez que Forsyth y Lescano lideraban las encuestas

En el 2021, en la encuesta de Datum del octubre del 2020, el candidato George Forsyth figuraba en el primer lugar con un 20%, seguido de Keiko Fujimori y Hernando de Soto con tan solo 5% cada uno. El voto blanco fue de 25% mientras que el “no sabe” se llevó un 18%.

Yonhy Lescano también tuvo presencia en las encuestas. La encuesta del IEP del marzo de 2021, lo presentó en el primer lugar, con 13.9 %, por encima de Rafael López Aliaga, Verónika Mendoza y Forsyth. Un 31% aún no tenía su voto decidido.

Pese a esto, ninguno de los dos ocupó los primeros lugares en primera vuelta. El 11 de abril de ese año, los tres primeros lugares fueron para Pedro Castillo con 18.92 % de votos, Keiko Fujimori con 13.40% y López Aliaga con 11.75%. Pasaron a segunda vuelta los dos primeros quedando como ganador el candidato de Perú Libre.

Resultados de la encuesta Datum de octubre del 2021. Foto: difusión

Resultados de la encuesta Datum de octubre del 2021. Foto: difusión

PUEDES VER: Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

lr.pe

Escenario 2016: Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea

Antes de ello, en las Elecciones 2016, se vivió un escenario similar. Si bien, las encuestas siempre mostraron como favoritos a los dos candidatos que finalmente pasaron a segunda vuelta (Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski), meses antes ocuparon un segundo o tercer lugar candidatos como Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea.

En marzo–abril de 2016, Mendoza empezó a subir rápidamente en las encuestas y llegó a ubicarse en el segundo o tercer lugar, disputando con PPK y Barnechea. En la encuesta de Ipsos de abril del 2016, Verónika ocupó el tercer lugar con un 11.3%. Los votos blancos/viciado fueron de 19.6%.

Por su parte, Barnechea sorprendió con un rápido crecimiento, llegando a ubicarse en segundo o tercer lugar en varias encuestas entre marzo y febrero. En marzo del 2016, llegó a ocupar el segundo lugar en una encuesta de Vox Populi (12 %) superando a PPK. El porcentaje de personas que viciaron su voto fue de 19%. En las semanas finales y, finalmente, en las elecciones, Mendoza lo superó quedándose con el tercer puesto general y casi entrando a segunda vuelta.

Ese año, a pesar de que Keiko Fujimori mantuvo su liderazgo en las encuestas, no logró la victoria.

Resultados de la encuesta Ipsos de 2016. Foto: difusión

Resultados de la encuesta Ipsos de 2016. Foto: difusión

PUEDES VER: Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

lr.pe

Omar Castro de CPI: “Lo que gana es la indecisión de voto”

Al respecto, Omar Castro, gerente general de CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública) explicó la razón de por qué los candidatos que figuran en los primeros lugares de una encuesta no necesariamente serán los ganadores. Según precisó a este medio, ello se debe al alto porcentaje de personas que no han definido su voto.

“Estamos en un momento donde no gana un candidato en específico, sino que gana la decepción por la clase política. Hay un hartazgo muy fuerte. La mayoría de votos son viciados o blancos. Entonces, ante ese nivel alto de indiferencia, es muy difícil que una encuesta revela qué candidato va a ganar”, mencionó.

Para ejemplificar, mencionó que, en el proceso electoral del 2021, en una intención de voto Forsyth figuró con un 10%, pero sobre una indecisión de voto de casi el 78%. “A partir de ahí, nadie puede decir ‘ganará tal persona’. No, lo que gana es la indecisión”, anotó.

Resultados de la encuesta del IEP en 2021. Foto: difusión

Resultados de la encuesta del IEP en 2021. Foto: difusión

Notas relacionadas
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

LEER MÁS
Vía Expresa Norte: La polémica obra de López Aliaga que amenaza con colapsar el tráfico en Lima Norte y talar 1,400 árboles

Vía Expresa Norte: La polémica obra de López Aliaga que amenaza con colapsar el tráfico en Lima Norte y talar 1,400 árboles

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

LEER MÁS
TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña: ordena nuevo juicio y excluye prueba que lo incriminó

TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña: ordena nuevo juicio y excluye prueba que lo incriminó

LEER MÁS
Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

LEER MÁS
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Fiscal Mirko Cano sobre defensa de ministros a Nicanor Boluarte: "Es inaudito en una democracia"

Fiscal Mirko Cano sobre defensa de ministros a Nicanor Boluarte: "Es inaudito en una democracia"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota