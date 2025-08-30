HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Fiscal acusa a policías de coaccionar a del caso de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Traición. Los suboficiales de la DIVIAC, Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito, presionaron para que se les diera información sobre las personas investigadas por el Eficcop. También trataron de desalentar a los colaboradores para que continuaran entregando información y evidencias, diciéndoles que la fiscalía los abandonaría.

Señalamientos. El fiscal de la “Operación Ícaro”, Carlos Ordaya López, informó que tuvo que denunciar a dos efectivos de la Diviac por presionar a testigos protegidos. Foto: difusión
Señalamientos. El fiscal de la “Operación Ícaro”, Carlos Ordaya López, informó que tuvo que denunciar a dos efectivos de la Diviac por presionar a testigos protegidos. Foto: difusión | Nicanor Boluarte, Juan José Santiváñez, Mininter, Ministerio Público

El fiscal del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Carlos Ordaya López, denunció a dos efectivos de la Policía Nacional de amenazar y coaccionar a testigos protegidos del nuevo caso contra el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, y que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Estos custodios que son materia de investigación, inducían a los testigos a que no vengan a declarar y no sigan aportando elementos de convicción”, explicó el fiscal Carlos Ordaya.

“Estos policías que tenían la misión de proteger a los testigos protegidos, los amedrentaban con seguimientos y reglaje , incumpliendo con su función“, detalló Ordaya.

El fiscal del Eficcop advirtió que hay efectivos policiales en actividad y en retiro que quieren colaborar con información sobre la presunta organización criminal cuya conducción es atribuida a Juan Santiváñez. Sin embargo, acotó, por miedo a las represalias de sus superiores, prefieren abstenerse de ofrecer sus testimonios.

Nicanor Boluarte, Juan José Santiváñez, Mininter, Ministerio Público

El operador. Cuando era general PNP, Percy Tenorio contrató como abogado a Juan Santiváñez. Ahora como abogado, Nicanor Boluarte lo visitaba en su estudio. Foto: difusión

PUEDES VER: Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

lr.pe

Son agentes de la Diviac

El fiscal Carlos Ordaya señaló que los efectivos implicados en el caso son los suboficiales PNP Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito, pertenecientes a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Estos dos servidores policiales fueron asignados para brindar custodia a un testigo protegido de alta relevancia, que facilitó documentación, audios y videos al Eficcop sobre las coordinaciones del coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal, sindicado como uno de los operadores de Santiváñez.

Los suboficiales Jesús Guerrero y Jhonny Olano son conocidos como agentes de inteligencia de la DIVIAC.

Conforme al relato del fiscal Ordaya, estos efectivos coaccionaron al testigo para que se abstuviera de seguir entregando información. También lo presionaban continuamente para que identificara a las personas investigadas en el caso.

Según informó Ordaya, el 26 de agosto formuló denuncia contra los dos policías en la Fiscalía Penal de Lima Centro, por los presuntos delitos obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje, en agravio de un testigo de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso La Republica, el testigo protegido reveló que los suboficiales Jesús Guerrero y Jhonny Olano Tito, le solicitaron insistentemente información clasificada sobre las identidades de las personas que son investigadas por el Eficcop. Y le prometieron que si cooperaba, le redoblarían la seguridad, haciéndole ver que su vida corría peligro.

Nicanor Boluarte, Juan José Santiváñez, Mininter, Ministerio Público

De izquierda a derecha. Suboficial PNP Jhonny Olano Tito y Suboficial PNP Jesús Guerrero Rodríguez. Foto: difusión

PUEDES VER: Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

lr.pe

Evidencias del acoso

“Le sugiero de manera particular que, si va a continuar con la colaboración, en caso esta se cae, ¿cómo la puedo ayudar? La fiscalía no te va ayudar”, le dijo el suboficial Jesús Guerrero al testigo protegido.

Si el caso tiene que ver con el coronel (Harvey) Colchado, (…) se cae. Además, mi jefe (coronel Eric Ángeles Puente) no ascendió por culpa de Colchado (…) y mi jefe tendría que tener conocimiento del caso (para) comunicarlo a las personas de ‘Arriola’ y ‘Canario’”, le dijo el agente policial

Los apelativos de “Arriola” y “Canario” aludirían al jefe de Estado de la PNP, teniente general Oscar Arriola Delgado, y al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo.

La víctima manifestó que al poco tiempo de haber sido reconocida como testigo protegido, sujetos desconocidos robaron las autopartes de su vehículo estacionado en su vivienda. Por esta razón, alertó del hecho al suboficial Jesús Guerrero, quien no le dio importancia y mucho menos comunicó el incidente al Eficcop.

Enterado del incidente, el fiscal Carlos Ordaya pidió al jefe de la Diviac, coronel PNP Eric Ángeles Puente, el cambio inmediato del suboficial Jesús Guerrero. Sin embargo, en lugar de relevarlo e iniciar una investigación en su contra, el coronel Ángeles recomendó que el testigo protegido cambie de residencia o se le asigne una vivienda para ocultar su paradero.

El fiscal Carlos Ordaya para que el coronel Ángeles reemplace a Guerrero por el suboficial PNP Jhonny Olano Tito. Pero resultó que este efectivo hizo lo mismo que su colega, coaccionando al testigo para que no siguiera cooperado con las autoridades.

El testigo protegido manifestó al Eficcop que el suboficial Jhonny Olano, conocido con el apelativo de “Pantera”, le exigió información sobre las personas investigadas por el equipo especial. También le dijo ante cualquier novedad le avisara primero a él y no al fiscal Carlos Ordaya.

“Ese efectivo, ‘Pantera’, me pedía mis ubicaciones en tiempo real, cuando estaba en diligencias fiscales. Sus llamadas eran muy insistentes, pregúntame donde estaba. Luego de unos minutos recibí una llamada del número 998154154. Nuevamente me preguntaban dónde me encontraba. Resultó ser el número de Marco Palacios Meza” relató el testigo protegido al Eficcop.

Marcos Palacios Meza era abogado del estudio de Juan Santiváñez, quien se reunía clandestinamente con Nicanor Boluarte en las oficinas de Percy Tenorio Gamonal, un coronel de la policía en retiro que ahora ejerce como letrado. La fiscalía lo señala como operador de Santiváñez.

PUEDES VER: Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

lr.pe

Presiones de alto nivel

Fuentes con conocimiento del caso indicaron a este diario que el testigo protegido entregó su teléfono para que el Eficcop extrajera información relacionada con el caso que involucra a Juan Santiváñez y Nicanor Boluarte.

Además de mensajes por chat y audios que relacionan a Santiváñez, Boluarte, Marco Palacios y Percy Tenorio, también se obtuvieron fotografías que confirman las reuniones secretas en el estudio de este último.

El material obtenido por las autoridades demostrarían que existe relación entre los personajes mencionados, lo que ha sido negado por Nicanor Boluarte y su hermana, la presidenta Dina Boluarte.

Uno de los testigos protegidos sería un exservidor de Percy Tenorio, en que cuyo estudio de abogados sostuvo hasta siete reuniones con Marco Palacios, en representación de Santiváñez.

Incluso en algunos chats Marco Palacios reconoce encuentros con “Cachetón”, que es el sobrenombre de Juan Santiváñez. La evidencia documental confirmaría que el ministro de Justicia actuaría como “abogado defensor en la sombra” de Nicanor Boluarte. La cobertura la proporcionaba el coronel PNP en retiro Percy Tenorio, un excliente de Santiváñez.

PUEDES VER: Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

lr.pe

Fiscal Mirko Cano: “No investigamos personas, investigamos hechos”

  • El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción y Lavado de Activos, Mirko Cano Gamero, se pronunció sobre los cuestionamientos a la Operación Ícaro por parte de la presidenta Dina Boluarte. Negó que exista una “percusión política” contra el hermano de la jefa de Estado.
  • “Nosotros no investigamos personas, investigamos hechos que vinculan a personas. Y si ese hecho está vinculado a un delito, procedemos a la formulación de los requerimientos. Este grupo de fiscales nada tiene que ver con el señor Nicanor Boluarte”, precisó el fiscal Mirko Cano.
  • Por su parte, el fiscal Carlos Ordaya señaló que la Operación Ícaro contó con la autorización del Poder Judicial.
  • “No trabajamos con ningún cálculo político. No perseguimos a ciertos funcionarios, a ciertas personas. Nuestro trabajo es perseguir el delito, básicamente siempre con la objetividad del caso”,
Notas relacionadas
Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

LEER MÁS
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

LEER MÁS
Patricia Benavides y Tomás Gálvez recurren al Congreso para amedrentar a Delia Espinoza

Patricia Benavides y Tomás Gálvez recurren al Congreso para amedrentar a Delia Espinoza

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

LEER MÁS
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

LEER MÁS
Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota