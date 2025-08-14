La futura ruta del Anillo Vial Periférico es un 'nido de ratas': así lucen las viviendas expropiadas para la obra en Independencia
La Municipalidad de Independencia señaló que ha coordinado acciones de limpieza en la zona, pero esperan que el MTC cumpla con tapar las viviendas expropiadas para la construcción de ese tramo del Anillo Vial Periférico.
Debido a la construcción del Anillo Vial Periférico, un grupo de viviendas expropiadas se han convertido en un nido de ratas, generando preocupación en los vecinos de la zona, quienes expresaron su temor ante las cámaras de Panamericana. "Se ha infectado todo lleno de ratas y la culpa lo tiene el Ministerio de Transportes y el concesionario del Anillo Vial porque no han venido a tapiar las casas".
A su vez, los moradores de calles aledañas al 'nido de ratas' mencionaron que el Ministerio de Salud tampoco ha fumigado el lugar, lo que ha generado la proliferación de los roedores. Asimismo, los afectados señalaron que trabajadores de limpieza de la municipalidad barrieron las avenidas y desecharon los residuos en las viviendas expropiadas, incrementando el desmonte en la zona infestada.
Municipalidad de Independencia emite pronunciamiento por presencia de ratas en viviendas expropiadas por obra de Anillo Vial Periférico
Entrevistado por el medio señalado previamente, el jefe de la oficina de asesoría jurídica del municipio indicó: "Nosotros como municipalidad venimos cumpliendo con brindar el tema del servicio de limpieza pública en el exterior de toda la avenida, así también anteriormente hemos coordinado con el MTC a fin de hacer la limpieza de los inmuebles que son propiedad de ellos".
En ese orden de ideas, el representante agregó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones está encargado del proceso de los tapiados sobre estas viviendas expropiadas, "estamos a la espera de que cumplan con la parte que les corresponde", indicó.
