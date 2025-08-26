HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María Palacios sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Un ser humano no puede estar más de 3 días sin agua"

La conductora de Sin Guion se refirió a la protesta de la exministra Betssy Chávez, quien denunció presuntos malos tratos en el Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Rosa María Palacios se refirió a la huelga de hambre de Betssy Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios se refirió a la huelga de hambre de Betssy Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la huelga de hambre que realiza la exministra Betssy Chávez como acto de protesta por los supuestos malos tratos del INPE. En ese sentido, Palacios recalcó que estar más de tres días sin tomar agua e ingerir alimentos es algo inhumano.

"Betssy Chávez hace días se declaró en huelga de hambre, dio una tregua, volvió a comer, pero esta vez ha decidido hacer una huelga de hambre seca. Y si la está haciendo de verdad, si la está haciendo de verdad, un ser humano no puede pasar más de 3 días sin tomar agua", expresó.

Asimismo, la periodista recordó las condiciones que puso Chávez Chino para frenar la primera huelga de hambre que duró 15 días, una de ellas el cambio de penal junto con dos reclusas que la acompañan en el Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"¿Qué pide Betssy Chávez? Que la cambien de penal, pero no solo a ella, sino a dos señoritas más, que son sus amigas, que según ellas son testigos de los hechos de abuso. No sabemos qué tipo de relación tiene. (…) Algo está pasando ahí que no es muy santo y ella ha organizado una huelga de hambre donde está dispuesta a matarse. Eso es lo que le ha dicho a todo el mundo. Y si pasan tres días y no toma agua, efectivamente se muere", resaltó.

"¿Hasta qué punto el INPE va a salvar su responsabilidad si algo le pasa? ¿Hasta qué punto no hay acá instigación al suicidio? Es una discusión jurídica", acotó.

Rosa María Palacios criticó designación de Santiváñez

Al ser consultada por el público si la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia tendría alguna relación con una eventual reforma constitucional del sistema de justicia, Palacios aseveró que es, probablemente, las autoridades "tratarán de meterle mano al Ministerio Público", donde se investigan los casos en los que están involucrados.

"No tengan dudas. ¿Qué cosa irán a hacer? Pero sí van a tratar de meterle mano, por lo menos al Ministerio Público. Entonces, yo sí creo que le van a meter mano a la Fiscalía de todas maneras y algo en el poder judicial también", dijo.

