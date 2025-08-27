HOYSuscripcion LR Focus

Política

Las excusas del INPE: Carlincatura expone las maniobras para no responder por los abusos dentro penales

La Carlincatura destaca las excusas del INPE para ignorar denuncias de maltratos en penales, evidenciando la falta de acción ante graves problemas. La viñeta muestra cómo la burocracia y la política prevalecen sobre la protección de los derechos de los internos.

Carlincatura retrata las excusas del INPE y otras entidades para no atender las denuncias de presuntos abusos en penales. Foto: composición LR
Carlincatura retrata las excusas del INPE y otras entidades para no atender las denuncias de presuntos abusos en penales. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 27 de agosto, Carlos Tovar expone las excusas que usan el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otras instituciones para no atender las denuncias de presuntos maltratos y amenazas dentro de los penales, prefiriendo mirar hacia otro lado antes de atender la gravedad del problema. La viñeta refleja cómo, pese a las alertas sobre la salud de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su anuncio de huelga de hambre seca como medida de protesta a la falta de atención de sus reclamaos, la burocracia y la defensa política del Gobierno pesan más que la protección de los derechos fundamentales de los internos.

La escena satiriza una audiencia judicial donde las voces oficiales restan importancia a las denuncias, alegando que "no hay elementos que corroboren maltratos" o que "papelito manda" al justificar trámites que terminan dilatando cualquier acción. Todo esto ocurre mientras Chávez presenta signos de riesgo vital, según los propios médicos del INPE por abstenerse a comer, y su abogado acusa que el Estado la ha "sentenciado a muerte".

Carlincatura de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025.

Carlincatura de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025.

