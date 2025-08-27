Las excusas del INPE: Carlincatura expone las maniobras para no responder por los abusos dentro penales

Carlincatura retrata las excusas del INPE y otras entidades para no atender las denuncias de presuntos abusos en penales. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 27 de agosto, Carlos Tovar expone las excusas que usan el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otras instituciones para no atender las denuncias de presuntos maltratos y amenazas dentro de los penales, prefiriendo mirar hacia otro lado antes de atender la gravedad del problema. La viñeta refleja cómo, pese a las alertas sobre la salud de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su anuncio de huelga de hambre seca como medida de protesta a la falta de atención de sus reclamaos, la burocracia y la defensa política del Gobierno pesan más que la protección de los derechos fundamentales de los internos.

La escena satiriza una audiencia judicial donde las voces oficiales restan importancia a las denuncias, alegando que "no hay elementos que corroboren maltratos" o que "papelito manda" al justificar trámites que terminan dilatando cualquier acción. Todo esto ocurre mientras Chávez presenta signos de riesgo vital, según los propios médicos del INPE por abstenerse a comer, y su abogado acusa que el Estado la ha "sentenciado a muerte".