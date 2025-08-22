HOYSuscripcion LR Focus

Justicia con doble moral: Carlincatura expone el trato desigual de la máxima instancia constitucional a los presidentes

Carlos Tovar critica la 'doble moral' del Tribunal Constitucional al beneficiar a Dina Boluarte con la suspensión de investigaciones.

Carlos Tovar retrata el doble discurso de la justicia en instancias constitucionales. Foto: composición LR
En la Carlincatura de hoy, viernes 22 de agosto, Carlos Tovar expone la 'doble moral' tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que, con el pretexto de proteger la investidura presidencial, blinda a Dina Boluarte y marca un trato diferenciado al que se tuvo con el expresidente Pedro Castillo. Carlín subraya cómo esta máxima instancia constitucional refuerza la impunidad hacia Boluarte al suspender las investigaciones en su contra hasta el término de su mandato, a diferencia de Pedro Castillo, a quien durante su estancia en el sillón presidencial se le abrió procesos judiciales.

Carlincatura de hoy, viernes 22 de agosto de 2025.

