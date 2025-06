Curwen critica a Keiko Fujimori por lanzamiento de su nuevo podcast: “La señora no tiene talento alguno”

“Tú me poner a Marco Aurelio durmiendo y tiene más carisma que Keiko. La señora no tiene ningún tipo de talento”, afirmó Curwen. Foto: composición LR/ YouTube/ Todo Good

En su programa Todo Good vía YouTube, Víctor Caballero, más conocido en el mundo del streaming como ‘Curwen’ no tuvo reparos en lanzar duras críticas hacia Keiko Fujimori y su reciente incursión en el mundo del pódcast.

Para Curwen, el lanzamiento de este proyecto es una jugada que podría no tener éxito, ya que según dijo: “La señora no tiene talento alguno”. El popular creador de contenidos afirmó que Keiko quiere lanzar su pódcast y “sabe Dios qué cochinada va a hacer. Vamos a ver a quién le rompe la mano, seguramente a alguien de televisión, una figura vieja o un chibolo".

"Las redes piden autenticidad y ella parece creada con IA”

Fiel a su estilo, Curwen sugirió que el pódcast de presentación de la lideresa de Fuerza Popular parecía realizado con Inteligencia Artificial, ya que no tiene nada de emoción. Además, anticipó que podría recurrir a figuras conocidas en el ámbito televisivo para atraer atención.

Sin embargo, al igual que otros proyectos de figuras políticas, la duda sobre la autenticidad de la propuesta pesa. "Las redes piden autenticidad, ahora no funcionan los guiones", indicó, tras proponer que Keiko podría tener problemas al intentar conectar con un público que valora la espontaneidad.

“El podcast de Kenji le ha malogrado la cabeza a los de Fuerza Popular”, señaló Curwen. Foto: composición LR/ YouTube/ Todo Good

“Cualquier persona tiene más carisma que Keiko”, señaló Curwen

El youtuber también aprovechó para comparar a la ex candidata presidencial con su hermano Kenji, quien, a pesar de sus propios cuestionamientos, tiene algo que ella no posee: carisma. "Aunque tenga cuestionamientos, cualquier persona tiene más carisma que Keiko. Tú me pones a Marco Aurelio durmiendo y tiene más carisma que ella", declaró Curwen. Asimismo, manifestó que el engreído de Alberto Fujimori logró conquistar al público con su actitud relajada y su enfoque en la libertad de su padre.

Según Curwen, esa fue la principal motivación detrás del ingreso de Kenji en la política. Aunque la incursión de Keiko Fujimori en el pódcast pueda ser vista como una oportunidad para renovar su imagen, no todos están convencidos de que su propuesta tenga lo necesario para ser exitosa.

La falta de carisma y talento, según el creador de contenido, podría ser un gran obstáculo para atraer a una audiencia cada vez más exigente.