Alianza electoral denuncia a ciudadano por fabricar tacha contra su inscripción

Cada vez que hay un proceso electoral, Percy Moreano tacha a las organizaciones políticas, según la denuncia penal en su contra. Foto: difusión | JNE | Jurado Nacional de Elecciones

La alianza electoral Unidad Nacional denunció al ciudadano Percy Moreano Contreras por los presuntos delitos de extorsión -en el grado de tentativa-, estafa y atentado contra el derecho al sufragio.

Según la imputación de la organización política, Percy Moreano afecta a la alianza electoral y al sistema democrático debido a un modus operandi reiterado para entorpecer la participación de partidos y candidatos en el proceso electoral de 2026.

La denuncia penal contra Moreano Contreras ha sido admitida por el Segundo Despacho de la Octava Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Jesús María.

El integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la alianza Unidad Nacional, Renán Galindo Peralta, relató que luego que su agrupación política solicitó la inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Percy Moreano solicitó a Registros Públicos la reserva de la denominación “Unidad Nacional”.

De esta forma, Moreano logró la solicitud a su favor, “con el objetivo de plantear una tacha contra la solicitud de alianza y luego condicionar el retiro de la misma a cambio de un beneficio económico indebido”, dijo Renán Galindo.

Moreano no cometió esta acción solo con Unidad Nacional. También lo ha hecho con las alianzas Fuerza y Libertad y Venceremos.

Renán Galindo, representante de la alianza electoral Unidad Nacional, presentó la denuncia contra Percy Moreano por varios presuntos delitos. Foto: difusión

En el caso de Fuerza y Libertad, Percy Moreano presentó una tacha contra la alianza liderada por la precandidata Fiorella Molinelli, indicando que el nombre de la alianza estaba inscrita a su nombre en Registros Públicos.

“Podemos notar que esta inusual conducta ciudadana consiste en reservar las denominaciones de las solicitudes de las alianzas electorales con la finalidad de ingresar al procedimiento administrativo de inscripción de las alianzas y alegar ´legítimo interés´, para de esta manera tachar dichas solicitudes. De esta manera ejerce presión a los partidos políticos que conforman las alianzas y posiblemente obtener ilícitamente dinero a cambio del ´desistimiento´”, se indica en la denuncia ante la fiscalía.

Este diario reiteradas veces solicitó a Percy Moreano su versión de los hechos, pero no respondió a las comunicaciones.

Renán Galindo, responsable del caso contra Moreano, indicó que su partido decidió plantear la denuncia contra Moreano al considerar que su actuación representa un delito.

“Decidimos formalizar una denuncia contra este ciudadano por cuanto todo tiene un límite y su conducta estaría colindando con lo delincuencial, conducta sistemática que ya lleva más de 15 años”, explicó.

“Solo dos días útiles después de haber presentado nuestra alianza, este señor hizo una reserva ante registros públicos de Unidad Nacional, la denominación de nuestra alianza. ¿Con qué finalidad lo hace? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué lo beneficia? Sería difícil saberlo si se tratara de un caso aislado, pero este ´ciudadano´ ha utilizado este mecanismo y otros para tachar durante años a los partidos políticos y presionar en un contexto de vencimiento de plazos”, precisó Renán Galindo.

“Si el JNE no inscribe nuestra alianza el primero de septiembre, se acabó la alianza. Este es un juego perverso y se debe analizar en su real dimensión: posibles delitos de extorsión instrumentalizando la normativa electoral hasta ahora deficiente”, expresó.