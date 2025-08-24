"Lo que no dicen es que...": Heduardicidio expone las maniobras ocultas del Gobierno a favor de la Ley de Amnistía
El Heduardicidio de hoy, domingo 24 de agosto, expone las maniobras ocultas que utilizaría internacionalmente el Gobierno a favor de la Ley de Amnistía, luego de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que los magistrados escucharon a las víctimas. Los abogados defendieron la cuestionada norma que favorece a miembros de las FF. AA y PNP investigados por violaciones a los derechos humanos, tras argumentar que los jueces podrían decidir no aplicar la ley. Sin embargo, la caricatura advierte que es el Tribunal Constitucional quien "tomaría la última palabra del control difuso".
