Delia Espinoza asegura que no teme ser retirada de su cargo: “Tengo la conciencia tranquila”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró no temer ser desplazada de su cargo e indicó tener la "conciencia tranquila". Durante una entrevista con el periodista César Hildebrandt, Espinoza mencionó, además, que no acató la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que pretendía restablecer en el cargo a Patricia Benavides, por ser una notificación incompleta.

"¿Teme usted ser desplazada?", preguntó Hildebrandt. "No porque tengo mecanismos legales para poder ejercer cualquier defensa en un futuro. Para nada porque estoy con la conciencia bien tranquila. No tengo temor, señor Hildebrandt, de verdad. Voy a continuar haciendo mi trabajo como manda la Constitución y la ley. Yo no persigo por colores, nombres ni credos. Yo persigo el delito", anotó Espinoza.

Asimismo, cuando fue consultada por la resolución de la JNJ que intentó restituir a Benavides como fiscal de la Nación dijo: "Nunca pueden ustedes obedecer una resolución que está con una mala notificación, porque así lo manda la ley".

Espinoza también señaló que lo que busca la JNJ es poner en su lugar a un fiscal que no es necesariamente Benavides, sino alguien que no sea ella. La fiscal de la Nación incluyó en sus declaraciones un llamado a que se investigue el accionar de la JNJ desde el congreso. "Seguro quieren otra fiscal de la Nación. Una que no sea yo (...) ¿Por qué no se investiga a la JNJ por errores y faltas a la constitución? Eso no se denuncia", comentó.

PUEDES VER: Congresistas de Fuerza Popular no respaldan ninguno de los 9 proyectos de ley para anular aumento salarial de Dina Boluarte

JNJ detiene sus ataques a Delia Espinoza y la reconoce como fiscal de la Nación

Por el momento, la JNJ ha detenido sus ataques a Espinoza y acató formalmente la suspensión de 24 meses impuesta por el Poder Judicial a Patricia Benavides como fiscal suprema y, al mismo tiempo, reconoció a Delia Espinoza como la actual fiscal de la Nación. En un oficio remitido a Espinoza, el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, indicó que la medida dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley mantiene suspendida a Benavides, y hasta que no se resuelva el proceso judicial pendiente, Espinoza será quien ejerza el cargo principal en el Ministerio Público

Esta decisión se dio en medio de una tensión institucional que escaló cuando la propia JNJ intentó reposicionar a Benavides mediante una resolución que luego fue impugnada. La irregularidad en el procedimiento fue denunciada, especialmente por la renuncia de la secretaria general de la institución y la ausencia de su firma en el acta oficial, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la validez de esa resolución interna.

Por otro lado, la JNJ ha convocado a un nuevo concurso para elegir fiscales supremos, a pesar de que actualmente no hay vacantes. Esta convocatoria genera suspicacias sobre una eventual maniobra para forzar salidas en la Junta de Fiscales Supremos y facilitar así el copamiento del Ministerio Público, una estrategia impulsada por el Congreso y sectores del Ejecutivo, interesados en controlar a las instituciones que investigan a altos funcionarios y aliados del régimen.