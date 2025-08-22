Dina Boluarte busca blindaje total: pide al TC que la Fiscalía solo pueda solicitarle información una vez

Dina Boluarte presentó un escrito al Tribunal Constitucional este 21 de agosto para restringir drásticamente el accionar del Ministerio Público. La mandataria quiere que, en cualquier diligencia fiscal en su contra, la Fiscalía solo pueda hacerle un pedido de información o de pruebas documentales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Pedimos que aclare y precise que la Fiscalía podrá realizar como máximo un (1) pedido de información y/o una (1) solicitud de prueba documental a la Presidenta de la República en funciones”, se lee en el documento enviado al TC, en el que Boluarte insiste en que múltiples pedidos perturbarían la gobernabilidad y desnaturalizarían la “protección de la investidura presidencial".

Es así que el planteamiento de la presidenta no solo busca frenar investigaciones abiertas, sino también ponerle un cerrojo a cualquier indagación futura. En la solicitud, la mandataria incluso advierte que, sin esta limitación, los pedidos podrían repetirse "de forma infinita", algo que califica como una amenaza a su estabilidad política.

Noticia en desarrollo...