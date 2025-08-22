HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
EN VIVO

CHRISTIAN HUDTWALCKER en BRUTALIDAD POLÍTICA con CURWEN

Política

Dina Boluarte busca blindaje total: pide al TC que la Fiscalía solo pueda solicitarle información una vez

La presidenta solicitó al Tribunal Constitucional que limite al máximo las diligencias fiscales en su contra, y alegó que múltiples pedidos afectarían la “gobernabilidad” y la “investidura presidencial”.

Fiscalía no podrá investigar a Dina Boluarte hasta julio del 2026. Foto: Composición/LR
Fiscalía no podrá investigar a Dina Boluarte hasta julio del 2026. Foto: Composición/LR

Dina Boluarte presentó un escrito al Tribunal Constitucional este 21 de agosto para restringir drásticamente el accionar del Ministerio Público. La mandataria quiere que, en cualquier diligencia fiscal en su contra, la Fiscalía solo pueda hacerle un pedido de información o de pruebas documentales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Pedimos que aclare y precise que la Fiscalía podrá realizar como máximo un (1) pedido de información y/o una (1) solicitud de prueba documental a la Presidenta de la República en funciones”, se lee en el documento enviado al TC, en el que Boluarte insiste en que múltiples pedidos perturbarían la gobernabilidad y desnaturalizarían la “protección de la investidura presidencial".

PUEDES VER: Congreso: Subcomisión acata fallo del TC y congela denuncias constitucionales contra Dina Boluarte hasta 2026

lr.pe

Es así que el planteamiento de la presidenta no solo busca frenar investigaciones abiertas, sino también ponerle un cerrojo a cualquier indagación futura. En la solicitud, la mandataria incluso advierte que, sin esta limitación, los pedidos podrían repetirse "de forma infinita", algo que califica como una amenaza a su estabilidad política.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Congreso: Subcomisión acata fallo del TC y congela denuncias constitucionales contra Dina Boluarte hasta 2026

Congreso: Subcomisión acata fallo del TC y congela denuncias constitucionales contra Dina Boluarte hasta 2026

LEER MÁS
Presidente de la CIDH sobre Ley de Amnistía: "Perú ha incumplido decisiones de la Corte IDH"

Presidente de la CIDH sobre Ley de Amnistía: "Perú ha incumplido decisiones de la Corte IDH"

LEER MÁS
César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II para continuar prisión preventiva

Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II para continuar prisión preventiva

LEER MÁS
Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

LEER MÁS
Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

LEER MÁS
Poder Judicial ordena al congresista Alejandro Soto pagar alrededor de S/ 400.000 por caso de estafa

Poder Judicial ordena al congresista Alejandro Soto pagar alrededor de S/ 400.000 por caso de estafa

LEER MÁS
César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre traslado de Vizcarra: "Cambian las normas del juego según el objetivo político del Gobierno de turno"

Juliana Oxenford sobre traslado de Vizcarra: "Cambian las normas del juego según el objetivo político del Gobierno de turno"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota