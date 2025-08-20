HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
Jaime Chincha sobre mensaje testamentario de Bettsy Chávez: "Es una eutanasia lenta"

El periodista Jaime Chincha analiza la carta testamentaria de Betssy Chávez, ex primera ministra recluida por rebelión, luego de que anunciara una inminente huelga de hambre.

En su programa 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha comentó la reciente carta testamentaria que presentó Betssy Chávez | Composición: LR.
En su programa 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha comentó la reciente carta testamentaria que presentó Betssy Chávez | Composición: LR.

En una nueva edición de su programa 'Del Hecho al Dicho', el periodista Jaime Chincha comentó la reciente carta testamentaria de Betssy Chávez, ex primera ministra y actualmente recluida por el presunto delito de rebelión, en la que anuncia que iniciará una huelga de hambre. La también excongresista dejó una serie de disposiciones sobre su cuidado en caso de fallecer como consecuencia de esta medida. Ante ello, Chincha advirtió que se trata prácticamente de un intento de autoeliminación progresiva.

“Esto parece ser una forma de autoeliminarse poco a poco. ‘No me hidraten, huelga seca de hambre y déjenme morir’. Eso es más o menos lo que está planteando. Sin embargo, de acuerdo con la normativa penitenciaria, no se puede permitir que un interno no tenga acceso a la alimentación. (…) Es una carta muy dura, muy fuerte. Es una carta de una muerte anunciada. Ella se está declarando en cuenta regresiva respecto a su vida. Es una eutanasia lenta”, expresó.

PUEDES VER: Fiscalía no podrá acceder a registros migratorios de Rafael López Aliaga por decisión del PJ

Chincha señaló que Chávez podría estar reaccionando de manera compleja tras varios meses en prisión. El periodista sostuvo que la valoración de la ex primera ministra —quien asegura que su encarcelamiento es injusto— no es precisa, pues a su criterio existen pruebas de que participó en un intento de golpe de Estado.

“Aquí las explicaciones son complejas. La cárcel genera depresión, ansiedad y una serie de males difíciles de dimensionar en la piel de un interno. Cuando ella dice que está detenida injustamente, eso no necesariamente corresponde a la verdad, ya que, según diversos testimonios en el juicio a Pedro Castillo, tuvo participación en el golpe de Estado fallido. Pero, desde el punto de vista humano, las autoridades deben garantizar el derecho a la vida”, concluyó.

PUEDES VER: Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

